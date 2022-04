Casi listo, el nuevo programa de bacheo

CiudadJuárez.- El programa de bacheo del Municipio inicia el martes con una nueva estrategia en la cual se dividirá la ciudad en seis zonas. Mañana lunes 4 de abril se firmará el contrato con las empresas ganadoras de la licitación pública, las cuales suministrarán la mezcla asfáltica y realizarán las labores, se informó.

El monto de inversión en esta etapa es de 50 millones de pesos, y se espera que en una segunda fase se inviertan 30 millones más, informó el titular de la Dirección General de Obras Públicas, Daniel González García.

PUBLICIDAD

El Comité de Obras Públicas del Municipio de Juárez sesionó el viernes pasado para dar a conocer los resultados de los concursos por licitación pública presencial nacional que corresponden al Programa Transparente de Bacheo.

González afirmó que en total fueron nueve los fallos que otorgó el Comité de Obras Públicas, luego de haber analizado minuciosamente cada una de las propuestas técnicas y financieras que presentaron las empresas que adquirieron las bases de las convocatorias.

Precisó que tres son para el suministro de mezcla asfáltica y las seis restantes para las empresas que se encargarán de tapar los baches en cada una de las seis zonas en que fue dividida la ciudad.

El actual ciclo escolar inició a finales de agosto por medio de clases presenciales con una asistencia de hasta el 50 por ciento, pero debió retomarse la educación a distancia a partir del 13 de diciembre a causa del incremento de contagios de Covid-19, por lo que a nivel estatal se retomaron las actividades en los planteles hasta el pasado 14 de febrero, a excepción de las primarias Ricardo Flores Magón y Fidel Ávila.

“Ya no tienen los mismos tiempos de respuesta que solían tener, incluso las mismas calificaciones tampoco porque no es la misma atención del maestro o la maestra para que el niño aprenda y tenga su aprovechamiento, además hay mucho ausentismo porque no todos pueden estar en línea”, dijo el padre de familia de la escuela Ricardo Flores Magón, quien aseguró que la Dirección no ha informado cuándo será el posible regreso.

La primaria Fidel Ávila también comenzó labores de construcción y rehabilitación de las instalaciones, lo cual ha retrasado el retorno a clases presenciales de los estudiantes y ha comenzado a causar inconformidad entre los padres de familia porque aseguran que la prolongación de la educación a distancia incrementa el rezago académico.

Ante la inconformidad, el plantel educativo les informó que fue en febrero de este año cuando arrancó la demolición y edificación de la barda que colinda con las calles Parral y Zacatecas, así como la sustitución del cableado eléctrico, lámparas, apagadores y tomacorrientes de todos los salones de clase porque a seis décadas de su fundación han sido pocas las intervenciones que se han realizado.

“El día de regreso a clases está cada vez más próximo y tengan la seguridad que una vez que los alumnos regresen a sus aulas, lo harán con gusto y con la satisfacción de que su escuela cuenta con las instalaciones educativas dignas para su estancia y su educación académica”, informó la Dirección de la primaria Fidel Ávila, ubicada en la colonia con el mismo nombre.