Un día como hoy desapareció Diana

Ciudad Juárez.— A los 18 años de edad, Diana Rocío era fanática de la música electrónica y estaba decidiendo si se convertiría en psicóloga o criminóloga, pero hoy hace 11 años que desapareció en las calles de Ciudad Juárez.

El viernes 1 de abril de 2011, Diana Rocío Ramírez Hernández le pidió dinero prestado a su abuela para tomar el camión de transporte público de la colonia Felipe Ángeles hacia el Centro, pero no ha regresado. Por lo que desde entonces su mamá se ha dedicado a buscarla.

PUBLICIDAD

Apoyada por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), hace unas semanas Rosa María Hernández Díaz logró tener un retrato progresivo del rostro de su hija a los 29 años de edad, que busca compartir con la comunidad para lograr dar con el paradero de su “negrita”.

“En algún lugar tiene que estar”, está convencida la madre, a quien el primer año de su desaparición le aseguraron haberla visto en cuatro ocasiones por el mismo sector, pero cuyas autoridades no han logrado encontrarla. Y desde que comenzó la pandemia no ha tenido ninguna revisión del expediente de su búsqueda con las autoridades investigadoras.

“Fue un viernes, igual que este año”, recordó la madre sobre el día en el que fue alejada de la segunda de sus tres hijos.

Diana Rocío estudiaba Ciencias Tecnológicas de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), pero quería cambiarse a Criminología o Psicología; casi nunca salía de casa, tenía muy pocos amigos y estaba a siete días de comenzar sus trámites para ingresar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Ese día su esposo y ella no estaban, y al llegar y notar que no estaba le marcó a su celular, Diana Rocío le dijo que estaba en el Centro con una amiga, pero que ya iba para su casa. Le preguntó que con cuál amiga, pero sólo le respondió que ya iba. Sin embargo, nunca llegó.

Después de buscarla en hospitales, entre sus amigos y de poner la denuncia ante las autoridades, su familia siguió marcando a su teléfono pero siempre los mandó a buzón, hasta que les comenzó a decir que ese número no existía.

En 2011 le dijeron a su mamá haberla visto cerca de la zona Centro de la ciudad, y aunque las autoridades investigaron en el sector, nunca lograron encontrarla. Y el año pasado, cuando la Comisión Estatal de Búsqueda comenzó a ofrecer la recompensa de 200 mil pesos por su localización, le aseguraron que estaba en Tijuana y luego que en Sinaloa, pero las fotos que le enviaban no eran las de su hija, lamentó.

Once años después, Rosa María y su familia han pasado Navidades, Día de las Madres y fechas como el 26 de septiembre, cuando recuerdan el nacimiento de Diana Rocío, a quien siguen esperando en su casa.

El año pasado, por primera vez, acompañada por otras madres y familiares de mujeres y hombres desaparecidos en Ciudad Juárez, Rosa María celebró ayer el 29 aniversario de su hija.

Con las tradicionales ‘Mañanitas’, la pega de pesquisas por todo el Parque Borunda y un pastel de vainilla en el que fue plasmada la imagen de un hada, la madre celebró el nacimiento de su única hija mujer, quien siempre fue “los ojos de la familia”.

Apoyada por Norma Librada Ledezma Ortega, directora de la asociación civil, Justicia para Nuestras Hijas, que fundó a raíz de la desaparición y muerte de su propia hija, Paloma Escobar Ledezma, el 2 de marzo de 2002, Rosa María siempre se acompaña de otras madres de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, así como del Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia y del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN).

“Quiero pedirles que sigan investigando, mi hija tiene que estar en algún lado definitivamente, y lo más triste es que no hay ningún resultado; yo sé que han dicho que no hay agentes, que no hay combustible, que tienen mucha austeridad, pero con la pena, quiero resultados”, pidió la madre a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM).

También pidió a las autoridades municipales y a la comunidad que no les quiten las pesquisas que pegan de sus hijas e hijos en las calles de la ciudad, ya que son la esperanza de que alguien las reconozca y los ayude a regresar a casa.

Para conocer

El viernes 1 de abril de 2011, Diana Rocío Ramírez Hernández le pidió dinero prestado a su abuela para tomar el camión de transporte público de la colonia Felipe Ángeles hacia el Centro, pero no ha regresado