Buscan evitar contagios en escuelas

Con el objetivo de combatir la propagación de Covid-19 en el interior de los salones de clases y apoyar la economía de las familias juarenses, la organización Fondo Unido-United Way Chihuahua donó 11 mil cubrebocas lavables a 21 planteles educativos ubicados en las periferias de la ciudad.

“El cubrebocas me cuida de que el bichito no me enferme”, dijo Kimberly, de 5 años, estudiante del preescolar Pulgarcito, ubicado en Puerto Anapra, donde ayer la organización entregó dos cubrebocas lavables a cada alumno, a fin de asegurar su asistencia a la escuela con al menos una mascarilla que los proteja contra el virus.

Fueron 11 preescolares y 10 primarias los que se vieron beneficiados con una inversión de 475 mil pesos por parte de la organización, los cuales se localizan en colonias como Puerto Anapra, División del Norte, Francisco I. Madero y, al otro extremo de la ciudad, en Ciudad Universitaria, Puerto de Palos y Parajes de Oriente.

“Es muy importante este donativo, ya que se les pidió a los alumnos que trajeran cubrebocas y por ser reutilizables, pues a los niños les va a beneficiar de manera económica, ya que tienen bajos recursos”, dijo Lorena Macías, maestra del preescolar, quien explicó que por instrucciones de autoridades educativas el plantel solicitó asistir con al menos dos mascarillas.

Cada día de actividades escolares las maestras del plantel vigilan el ingreso de los estudiantes y se aseguran de que traigan consigo cubrebocas en buenas condiciones, incluso en el caso de los desechables les realizan una marca para evitar que el alumno lo use numerosas ocasiones, por ello una mascarilla lavable beneficia al plantel y a las familias.

“Ante el retorno a las aulas, nuestra prioridad es contribuir a que los niños puedan mantenerse a salvo de contagios. Estamos seguros de que cada una de estas mascarillas es un invaluable recurso para evitar la propagación del Covid-19 en los salones de clase”, dijo Erika Ramírez, directora de la organización, quien enseñó a los alumnos la forma en que deben portarlo y la importancia de permanecer con él dentro del aula.

Los cubrebocas lavables fueron adquiridos con recursos donados por medio del apoyo de empresas que aportaron al Fondo de emergencias Covid-19 de Fondo Unido-United Way Chihuahua, con el cual también se benefició a algunas de las personas que se aplicaron la segunda dosis del biológico Pfizer e incluso a brigadistas que apoyaron la logística, a quienes se les dieron algunos alimentos.

