Donan cubrebocas a niños de escuelas de la periferia

Ciudad Juárez.- Con el objetivo de proteger la salud de estudiantes de preescolar y primaria, la organización Fondo Unido-United Way Chihuahua donó 11 mil cubrebocas lavables a 21 planteles educativos ubicados en las periferias de la ciudad.

Esta mañana cada uno de los estudiantes del preescolar Pulgarcito, localizado en Puerto Anapra, recibió dos cubrebocas lavables, a fin de apoyar la economía de sus mamás y papás, además de asegurar su asistencia a la escuela con al menos una mascarilla que los proteja contra el contagio de COVID-19.

Fueron 11 preescolares y 10 primarias los que se vieron beneficiados con una inversión de 475 mil pesos por parte de la organización, los cuales se localizan en colonias como Puerto Anapra, División del Norte, Francisco I. Madero y, al otro extremo de la ciudad, en Ciudad Universitaria, Puerto de Palos y Parajes de Oriente.

La entrega de los cubrebocas, grabados con el nombre de la organización, fueron entregados a alrededor de 5 mil estudiantes antes del regreso a clases presenciales, pero el día de hoy se realizó una entrega simbólica en el preescolar Pulgarcito, un plantel que en otras ocasiones ha sido apoyado con la instalación de juegos infantiles.

“El cubrebocas me cuida de que el bichito no me enferme”, dijo Kimberly, de 5 años, quien al igual que sus compañeros de clase recibió dos cubrebocas luego de que Erika Ramírez, directora de la asociación, les enseñó la forma en que deben portarlo y la importancia de permanecer con él durante el transcurso de sus clases.