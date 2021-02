Arrestan a mujer y tres hombres en posesión de cristal

Cortesía

Ciudad Juárez— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó a través de un comunicado que agentes realizaron el arresto de América R. C., Julio Cesar G. O., Jaime Alonso S. I. y Juan Manuel C. C., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

La acción policial se dio luego de que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Senderos de Pedraza y Senderos del Monte, en el fraccionamiento Sierra Vista, se percataron de una camioneta de la marca Chevrolet Venture, color guinda, la cual se encontraba obstruyendo la circulación y a un costado varias personas escandalizando, indicó la corporación.

Motivo por el cual los abordaron y al momento de realizarles una inspección se les localizó en el portavasos de la camioneta, un paquete con 55 envoltorios con cristal con un peso de 104 gramos, cantidad para elaborar un aproximado de 520 dosis, procediendo a su arresto, señala el comunicado.

Cabe mencionar que los ahora detenidos manifestaron dedicarse a la venta de dicha metanfetamina con los adictos del sector.

Previa lectura de derechos, Juan Manuel C. C. de 26 años, Jaime Alonso S. I. de 19 años, Julio Cesar G. O. de 35 años y América R. C. de 20 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.