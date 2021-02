Abre sus propias puertas

Omar Morales / El Diario

Ciudad Juárez.- Emprender tu propio negocio no es una tarea sencilla, requiere además de recursos, mucha paciencia y dedicación para que el proyecto avance paso a paso; sin embargo, “en el camino se van abriendo las puertas”, asegura María Inés Velasco, presidenta y fundadora de Sigma Solutions en Ciudad Juárez.

Originaria de esta frontera y orgullosamente egresada del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), Inés ha dedicado los últimos cinco años a brindar soluciones a las empresas y buscadores de empleo en temas como reclutamiento de personal, capacitación y asesorías.

“Ya en el área de reclutamiento tengo cerca de 15 años, aunque estudié Ingeniería Industrial, mi verdadera vocación ha sido recursos humanos. La verdad es que estudié Ingeniería porque soy una admiradora de la industria maquiladora, del motor económico que representa para esta ciudad y los beneficios que ha traído a esta frontera”, dijo.

Inés abrió las puertas de Sigma Solutions en el edificio Tera del Technology Hub a El Diario para compartirnos algunos de los retos y compromisos que ha tenido que sortear para convertirse en una mujer emprendedora.

“Siempre me ha gustado mucho el contacto con la gente, y aunque sí ejercí mi profesión en la maquiladora, permitiéndome ver desde dentro cómo son los procesos de la industria y algunas de las necesidades que tiene, en cuanto se me dio la oportunidad de participar en recursos humanos, no lo dudé”, comentó.

El Diario (ED).- ¿Cómo nace la inquietud por crear Sigma Solutions? Inés Velasco (IV).- “Yo trabajaba como prestadora de servicios en una empresa de la industria médica, dedicada al reclutamiento de personal, y es algo que me encanta, porque de esa manera se puede brindar a la gente nuevas oportunidades de trabajo y a la vez, dar a la maquiladora opciones para que tenga mejores recursos. Una vez que termino mi colaboración con esta compañía, pensé en moverme a otra, pero me movió más poner mi propio negocio… creo que es una espinita que todos tenemos después de cierta edad”.

“Por el momento sólo somos tres personas las que movemos este proyecto, cada uno aporta algo diferente y eso nos permite tener varios puntos de vista; es algo que me encanta de los equipos, sin embargo, tenemos miras de poder hacerlo crecer”, agregó.

Como cientos de mujeres juarenses, María Inés divide su tiempo entre su familia y la dirección de un negocio, lo que nuestra entrevistada asegura no es tarea sencilla, ya que mantener un equilibrio no sólo necesita un esfuerzo extra, sino también el apoyo de los suyos.

“Soy casada, tengo tres hijos, y comenzar mi propio negocio ha sido un cambio importante; sí es muy complicado como madre de familia, porque es estar malabareando todo como en un circo de tres pistas, pero es muy gratificante también porque a pesar de que mi carga de trabajo puede ser muy pesada, también me da la oportunidad de convivir con mi familia”, dijo.

ED.- ¿Cómo ha sido el apoyo de su familia para emprender este proyecto?

IV.- “El apoyo siempre lo he tenido, y creo que esa es una gran ventaja, porque poner un negocio sin apoyo ha de ser casi imposible; en mi caso sí lo hubo por parte de mi esposo, por otro lado, mis hijos ya son adolescentes y ellos saben que tienen que cumplir con sus responsabilidades, creo que este proyecto también ha implicado eso, darle a la familia más responsabilidad”.

ED.- ¿Qué tan importante es que cada vez, más mujeres decidan arriesgarse a crear sus propias empresas?

IV.- “Lo que les puedo decir a todas ellas es que se avienten, es algo que vale la pena intentar… como dicen, más vale arrepentirse de lo que hiciste, que de lo que no. También hay que decirlo, el emprendimiento no es para todos, y está bien; sin embargo, si una persona tiene esa espinita y las ganas, que no se detenga. Es importante probarse a sí mismo, y ya en el camino sabrás si es el camino para ti o no”.

“A veces nos da miedo por la edad. En mi caso empecé a los 42 años, y yo decía eso, que no era para mí, que ya no estaba en tiempo, pero sobre el camino se van abriendo puertas, en serio que sí. Algo que se da mucho es que cuando empiezas a echarle ganas y avanzas poco a poco, comienzan a aparecer mentores, personas dispuestas a ayudarte y apoyarte”, comentó.

“Yo en verdad estoy muy agradecida con una persona que en paz descanse, pero que en un corto tiempo fue un apoyo y una inspiración para mí. Su nombre era Eduardo León, y la forma en la que él tocó mi manera de pensar y mi camino fue increíble, así que uno nunca sabe, cuando menos te lo esperas aparece una de estas personas que te ayudan”, agregó.

A lo largo de la plática, María Inés nos comparte algunos de los retos que áreas como Recursos Humanos de las empresas han tenido que enfrentar debido a la pandemia por Covid-19.

“El 2020 fue un reto para todos, nosotros tuvimos que adaptarnos a la era digital, hicimos lo que estaba en nuestras manos para atraer a los candidatos a esta modalidad; empezar a innovar, ver de qué fuentes te vas a valer y enfocar esfuerzos para concientizar a la gente y capacitarla”, dijo.

“Muchas cosas ya estaban ahí, pero no con esta fuerza, todo esto nos hizo ver que era difícil pero no imposible, y que una vez dominado el asunto, nos dimos cuenta que era mucho más sencillo; lo que debemos entender es que esta era digital llegó para quedarse y tenemos que irnos adaptando, verle el lado positivo”, agregó.

Además de ayudar a empresas en el reclutamiento de personal, y a buscadores de empleo a encontrar un trabajo, María Inés también se ha dedicado a impartir diferentes webinar que sirvan como capacitación en temas como equidad de género, inclusión, y recursos humanos, entre muchos otros. Asimismo se ha dedicado a impulsar estrategias para la selección de talentos a través de plataformas digitales como Linkedin, Zoom o Teams.

ED.- ¿Cuál es la principal inquietud que tienen las empresas o los candidatos en estos webinar?

IV.- “La digitalización, se preguntan hasta qué punto es importante ese tema, y yo les digo que lo es todo, principalmente a niveles de administración, porque si no tienes el conocimiento, o no te puedes desenvolver digitalmente, te quedas muy atrás; entonces sí se ha vuelto un tema fundamental, tanto para empresas en el tema de su branding, como para los aspirantes”.

ED.- ¿Cómo ayuda Sigma Solutions a que Juárez tenga una mejor comunidad?

IV.- “A mí me encanta transmitir información, como un servicio a la comunidad. A través de estos webinar hablamos de temas importantes para la industria como equidad de género; por otro lado, estamos abiertos a brindar asesorías gratuitas sobre cómo elaborar o mejorar un currículum a las personas que lo requieran; hay que tener una mentalidad de que somos vendedores de nuestros servicios y como tal debemos desarrollar nuestra propia marca personal. Siempre tratamos de ser un conducto para que la persona tenga una mejor calidad de vida, en una empresa estable y además, brindar información a las compañías para que ellas puedan tener un beneficio: el mejor personal”.

ED.- ¿Qué puede hacer la comunidad para hacer de Juárez una mejor ciudad?

IV.- “Ser responsables, no debemos tener mentalidad de que otros resuelvan nuestros problemas; no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos empezar con nuestra casa y trabajo. Si logramos hacer eso, esta ciudad se va a ir para arriba, y en eso admiro mucho a los empresarios, ya que muchos de ellos no están esperando que el Gobierno venga y resuelva todo, sino que están tomando acciones para tener una mejor ciudad”, concluyó.