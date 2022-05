Arremete alcalde contra Carlos Murguía por Centro de Convenciones

Ciudad Juárez— El alcalde Cruz Pérez Cuellar señaló que las declaraciones de Carlos Murguía, presidente del Fideicomiso para la construcción del Centro de Convenciones, sobre el retraso de la obra en consecuencia de una falta de permiso del Gobierno Municipal eran resultado de su ignorancia en torno al tema o perversidad porque la única facultad sobre el terreno de El Chamizal es del Gobierno Federal.

“Es una declaración que muestra o una profunda ignorancia o una gran perversidad porque decir que esto se resuelve solo con que el municipio otorgue permisos mínimo muestra ignorancia porque el Gobierno Federal tiene todas las facultades sea determinar qué hacer o no en El Chamizal”, dijo el alcalde durante una conferencia de prensa esta mañana.

Además explicó que El Chamizal cuenta con diversas áreas que no se regularon, por lo que el Gobierno Municipal sólo heredó el “vale padrismo” de quienes no procedieron como debió haber sido, por lo que las declaraciones de la iniciativa privada le parecen injustas y sobre todo después de haber tenido constante reuniones con sus representantes.

“Se le entregó al Municipio en 1987 y se instruyó para que se hiciera un consejo de administración, eso fue hace 35 años y el consejo todavía no se hace”, dijo el alcalde y explicó que si se hubiera procedido con la creación del consejo de administración, el ordenamiento de los comodatos y haber escriturado los terrenos, sería menos difícil.

Además, una vez más reiteró su disposición para que él y la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, viajen a la Ciudad de México y dialoguen con el Gobierno Federal y Semarnat a fin de que se agilice el proceso y se determine si finalmente se otorgarán los permisos necesarios para comenzar con la construcción del Centro de Convenciones.

“La verdad a mí me pareció de muy mal gusto y estoy muy molesto con estas declaraciones porque, insisto, porque el Gobierno Federal tiene facultades, evidentemente es algo que no creo y algo que no está en la mesa, pero pudiera hasta revertir la entrega, entonces no se vale, yo creo que se envalentonaron (los empresarios)”, dijo el alcalde.