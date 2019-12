Arman ‘tocada’ altruista

Bandas locales pusieron a bailar ayer a los fronterizos al ritmo de rock, con el objetivo de recaudar cobijas para migrantes y personas de escasos recursos.

Como parte del Cuiltra Fest organizado por el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA), los artistas locales dieron una muestra de su talento en un escenario que se colocó en el exterior del Mercado Juárez.

Eros Frenesí, Uso recreativo, Vital Di, Sinestesia, Viva el César, Let’s go to the Paradise, Sounds like a y Coyote Santo, fueron las bandas que participaron en este evento altruista que se llevó a cabo de 12 a seis de la tarde.

Abraham Payán, uno de los organizadores, dijo que se trata de la tercera edición en la que se lleva a cabo este evento para apoyar a los necesitados. Como pago de entrada se recibieron cobijas, chamarras y juguetes para el albergue Pan de Vida, donde se atiende a migrantes.

“En este espacio hay gente local, hasta de Ucrania y Francia”, expresó.

Sin embargo, además de apoyar a este lugar, parte de lo recabado seria repartido también entre gente de escasos recursos que habita en los alrededores de los Centros que CASA tiene.

Payán agregó que otro de los objetivos del evento es abrir más espacios para la presentación de bandas locales, que suelen presentarse solamente en bares y restaurantes.

Desde hace 25 años, CASA promoción juvenil trabaja con jóvenes y niños de zonas marginadas en Ciudad Juárez, promoviendo la corresponsabilidad a través de distintos programas.

En esta frontera se cuenta con cinco casas en las que se atiende a unos 5 mil jóvenes por año.





