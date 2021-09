Apoyan a personas con discapacidad visual

A fin de buscar fondos para seguir apoyando a personas con discapacidad visual y motora, ayer se llevó a cabo un bazar en el parque El Chamizal, que continuará hoy domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.

Justo frente al Museo de Arqueología e Historia se instalaron 14 carpas donde se ofrecieron cuadros florales, bisutería, clamatos, playeras, macetas, ropa, hamburguesas, antojitos mexicanos y postres.

El director y fundador de la asociación “Vamos a ver por ellos”, Carlos Ibarra Hilton, afirmó que por año apoyan a 30 personas con discapacidad visual y acaban de incorporar la discapacidad motora.

“La misión es que la gente que asista aprenda tareas que por otro lado no van a aprender, desde leer y escribir sistema braille hasta manejar una computadora o un bastón para desplazarse de un lugar a otro, actividades de la vida diaria”, explicó.

Dijo que atienden a alumnos integrados a escuelas regulares y junto con el maestro y grupo coordinan las estrategias para que los estudiantes con problemas visuales accedan a los mismos contenidos que el resto de sus compañeros.

Explicó que con la pandemia llegaron los problemas económicos para la asociación, ya que contaban con un programa con el que recibían apoyo de escuelas que donaban voluntariamente, además organizaban eventos cada año, como un concurso de rondallas y una cena.

“Todos los eventos que teníamos para recaudar fondos ya no existen, luego la gente que donaba a nuestra organización habitualmente, pues también por el motivo de la pandemia les recortaron sus presupuestos y sus egresos, entonces eso también nos afectó tremendo”, explicó Ibarra.

Por ello dijo que ahora buscan hacer un bazar cada mes, en El Chamizal o en algún otro espacio, y también pretende que cada vez se sumen más expositores.

Los expositores pagan una cantidad a la asociación para instalarse, y es como obtienen los recursos, agregó.

“Es un bazar de emprendedores, básicamente, donde nuestra organización ofrece algunos alimentos”, mencionó Ibarra Hilton.

Indicó que la asociación tiene 24 años, y actualmente el 95 por ciento de las personas que atienden son niños.

“Ahorita el más pequeñito tiene dos años, pero sí hemos tenido casos de papás que llegan con sus bebés, y no es que les demos terapia a los bebés, es para los papás, porque hay que explicarles cómo deben trabajar con sus niños para estimularlos adecuadamente, luego resulta que tenemos casos de papás que traen a su niño de cuatro años que todavía usa pañal, porque ellos asumen que como el niño no ve, no puede ir al baño”, explicó.

Agregó que la agrupación “Vamos a ver por ellos” se ubica en la calle Saturno #1694 en la colonia Ciudad Satélite.