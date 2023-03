Aplican la tecnología para proveer seguridad

Ciudad Juárez.— Junto con las mil cámaras instaladas en 250 puntos de interés para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se instalaron en los postes de las mismas 250 botones de pánico que desde febrero están en funcionamiento, de acuerdo con la dependencia.

Esta infraestructura de vigilancia forma parte del programa Juárez Vigilante, de acuerdo con Adrián Sánchez, vocero de la SSPM, quien añadió que previo a los nuevos botones había sólo 52 en la ciudad, de los cuales 12 pertenecen al Corredor Seguro para Mujeres, que fueron puestos en funcionamiento en marzo de 2019.

De acuerdo con reportes periodísticos, de los llamados que se hicieron en el Corredor Seguro para Mujeres sólo en el primer semestre de su operación, el 90 por ciento eran reportes falsos.

Locatarios del Centro Histórico de la ciudad mencionaron que no los han visto ser utilizados, pero a partir de la llegada de migrantes de Sudamérica a esta localidad, suelen estar abarrotados debido a las tomas de corriente eléctrica que tienen y la señal Wi-Fi que tienen.

Tres migrantes venezolanos entrevistados aseguraron que se han acercado a estos módulos desde que llegaron a Juárez. “Cargan bien, no tan rápido. Y hay Wi-Fi”, dijo uno de ellos que luego se puso a escuchar un audio que le enviaron, a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Dijeron que no conocen a nadie que los haya usado como botón de pánico. Sólo para cargar y comunicarse con la señal de Internet inalámbrica.

A menos de un mes de empezar a funcionar, los 250 botones de pánico nuevos en la ciudad no cuentan aún con reportes de uso, “porque aún no los conoce la ciudadanía”, indicó Adrián Sánchez, vocero de la SSPM. Sin embargo, “con los viejos, los que conocen, hay bastante interacción. Esos son los que más se utilizan”, dijo.

También se incluyen dentro de los 40 viejos botones restantes, de acuerdo con el vocero de la SSPM, los que están en una columna roja, instalados en 2005, y aún tienen la leyenda en letras blancas “EMERGENCIA 066”. Esos “deben estar funcionando, siempre están revisándolos para detectar fallas y poder mandar a los técnicos para su reparación”, señaló Sánchez Contreras.

Sin embargo, en un recorrido de El Diario, se hicieron pruebas en uno instalado en el cruce de las avenidas Francisco Villa y Vicente Guerrero. Esos módulos constan de un botón y dos bocinas. Debes presionar el dispositivo mientras hablas para hacer un reporte y esperar la respuesta, según se indica en el plástico rojo que cubre este dispositivo. Se hicieron varios intentos para comunicarse con algún agente, aunque sin éxito.

Al menos 30 de esos aparatos se instalaron a partir de 2005, de acuerdo con el archivo periodístico, en puntos estratégicos y de alto riesgo en la ciudad para esos momentos, como la zona Centro.

Estos 250 botones de pánico instalados con las cámaras llegaron junto con otras adquisiciones programadas para 2022 en el programa Juárez Vigilante, una apuesta del alcalde Cruz Pérez Cuéllar por retomar la infraestructura e inteligencia para la vigilancia de la ciudad, según el seguimiento periodístico.

En su momento, Pérez Cuéllar también hizo pública la instalación de ocho arcos lectores de placas, drones profesionales, centros de mando móviles y pulseras de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género. Todos estos aparatos están conectados al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), de acuerdo con lo mencionado en su momento por las autoridades correspondientes, como el alcalde o el jefe de la Policía.

El programa Juárez Vigilante fue anunciado en 2022, y durante ese año se realizó la apertura de zanjas para instalar los 250 postes en toda la ciudad para las cámaras, y los demás trabajos correspondientes para poner en funcionamiento dichos servicios de vigilancia.

Según Transparencia municipal, no existe en 2022 registro alguno de concursos públicos o restringidos para la adquisición de material para el CERI. No obstante, en el apartado de adjudicaciones directas, contratos entregados de manera directa a una empresa en particular elegida por la parte contratante (en este caso la SSPM), existen tres contratos dirigidos al CERI.

Se trata de los contratos DCA/SSPM/154, 161 y 162 de 2022, celebrados respectivamente con las empresas Nuga-Sys, Int Intelligence and Telecom Technologies México y Novitech, por un total de 232 millones 195 mil 313.49 pesos, aunque en las versiones públicas de estos tres contratos se incluye una reserva de información hecha por la SSPM. Con esta reserva se niega conocer qué se compró a esas empresas. No existe rastro explícito de la compra de lo concerniente a Juárez Vigilante en ningún otro contrato de 2022 del Gobierno municipal.

