Analizan cambio a semáforo verde para el estado

Ciudad Juárez— A partir de la próxima semana, el estado de Chihuahua podría pasar al color verde en el semáforo epidemiológico, según dio a conocer este viernes el gobernador, Javier Corral.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que la entidad muestra cifras alentadoras en cuanto a los porcentajes de contagio e incidencia que permiten que la entidad regrese "inminentemente" al color verde.

"Estamos en un verde absoluto, estábamos en un verde muy cargado, como verde perico, pero ahora estamos en un verde claramente hacia abajo; lo más probable es que la próxima semana el estado cambie a ese color, no podemos seguir conteniéndolo", dijo.

Corral Jurado manifestó que desde hace más de dos semanas, el estado ha estado en condiciones de hacer la transición, sin embargo, los números se encontraban "en la raya" del amarillo, por lo que se habría tomado la decisión de detener el cambio a verde.

"No es cantar victoria, no hay que aflojar, ni bajar la guardia, por que al cubrebocas le queda todavía un año o dos, la sana distancia llegó para quedarse hasta que la variante Delta no tenga un control, y no se digan todos los antibacteriales", dijo.