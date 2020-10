Aislarse puede salvar vidas

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— ¿Cuándo debe comenzar el aislamiento? ¿A los cuantos días deber realizarse la prueba? ¿Qué cuidados debe tomar un enfermo de Covid-19 dentro de su casa? Éstas son algunas de las interrogantes que tienen los pacientes con síntomas leves o moderados, por lo que la doctora Leticia Chavarría destacó la importancia de mantener el aislamiento dentro del propio hogar, limpieza e hidratación para evitar contagiar a los familiares.

“Al tener síntomas o haber estado en contacto con un positivo, aislarse es la primera medida que se debe tomar. Hay que mantener informados a los contactos con los que se pudo haber estado, avisarles; ésa es una responsabilidad que se tiene, a veces hay muchos prejuicios o les da pena o tienen temor de decir, pero en esta época es más importante la salud”, destacó la doctora.

El momento idóneo para comprobar si tiene o no coronavirus es al tener síntomas como fiebre, cansancio, tos seca, dolor de cabeza, perdida de olfato o de gusto, diarrea o dolor de garganta, y la prueba más confiable para ello es la de PCR (reacción en cadena de la polimerasa).

Si la prueba que se realiza es la serológica, debido a que detecta los anticuerpos, es necesario esperar al menos una semana, apuntó.

“Lo primero es que tiene que estar aislada la persona en una habitación en donde no entre nadie si es posible, que su comida y todo o que le tengan que dar lo pongan en una silla a la puerta de la habitación”, explicó la doctora Chavarría.

Lo idóneo es que utilice un baño y una regadera sólo para él, y que él mismo se encargue de la limpieza tanto de su habitación como del baño, sin tener contacto con el resto de quienes viven en su casa. “En caso de no poder utilizar un baño sólo para él, cuando use el sanitario tiene que limpiarlo él, si está en condiciones. Si no puede hacerlo, que lo haga la persona que esté encargada de asistirlo, con guantes”.

La doctora Chavarría también destacó la importancia de que sea solamente una persona quien lo asista, quien debe utilizar siempre cubrebocas, el cual no debe ser tocado de la parte externa, ya que éste es un error seguido; que se lave las manos constantemente y esté el menor tiempo posible cerca del enfermo.

Los medicamentos también deben colocarse en un recipiente, en orden, en la misma silla donde se coloque la comida, para que la persona los tome de ahí y no tengan contacto al pasarse las cosas de mano a mano.

También señaló que todas las habitaciones de la casa deben de estar ventiladas, pero no con aire acondicionado, sino con las ventanas abiertas, y de ser posible tener las puertas abiertas para que entre el sol.

La alimentación debe ser abundante en verduras y frutas, éstas últimas siempre y cuando no tenga diabetes. También debe estar bien hidratado con agua y tés.

“Y existe falta de oxigenación; es importante que quien este asistiendo al paciente tenga mayores medidas de precaución, en ese caso recordar que estar acostados boca abajo es algo que les ayuda mucho a ventilar a los pacientes, no todo el tiempo, pero sí varias veces al día”.

Sobre los remedios caseros, la doctora recomendó los tés que se utilizan para las vías respiratorias, como el de eucalipto, ya que se debe tener cuidado con las personas con diabetes o hipertensas, para que no les afecten más.

Sobre un remedio común que se ha dado en redes sociales y que consiste en tomar aspirinas, Chavarría comentó que la aspirina como analgésico es peligroso, ya que la que se les medica es la Aspirina Protect de 100 miligramos, como antiplaquetario, pero debe ser bajo supervisión médica.

También destacó la necesidad de no recibir visitas y de preferencia que alguien más les lleve las provisiones sin entrar a la casa.

Hasta ayer, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, sumaban 10 mil 329 casos confirmados de Covid-19, mil 7 de los cuales habían muerto, mientras que sólo se tenía el registro de 3 mil 800 recuperados de manera oficial.