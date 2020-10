Donan sangre para personas con cáncer

David Cruz/El Diario de Juárez David Cruz/El Diario de Juárez David Cruz/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Con el apoyo de socios del club Rotario Juárez Conecta, el Centro de Manejo Integral del Cáncer Onamican lleva a cabo hoy martes una campaña de donación en el Banco Regional de Sangre de la Secretaría de Salud, con el propósito de reunir el tejido para las personas enfermas de cáncer.

Además de la participación de integrantes del citado club, también acudieron familiares de personas enfermas de cáncer, pero pueden unirse a las donaciones otros voluntarios para reforzar la captación de sangre, ya que esta es vital para los pacientes de cáncer cuando reciben su quimioterapia, dijo Eloísa Ayala, directora de la Onamican.

“Dona vida suma sonrisas”, es el slogan de esta campaña de donación de sangre, que se lleva a cabo este día en el Banco Regional de Sangre, situado en la calle Sierra de Juárez 3803, colonia Lomas del Rey. Se pide a la gente agendar la cita llamando al teléfono 656-603-6433.

Ayala dijo que de acuerdo a los lineamientos que se manejan para la donación de sangre, los requisitos para los donadores son: peso mínimo de 54 kilos, no vacunas en los últimos 28 días, no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no estar embarazada o en periodo de lactancia, no estar consumiendo antibiótico, no estar desvelado, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no padecer diabetes.

Cualquier persona que tenga entre los 18 y 65 años de edad y cumpla con estos requisitos, puede ser donador y en 48 horas recupera el tejido donado, además de que no le causa ningún problema de salud, indicó.