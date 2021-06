Afectan al bienestar familiar

Ciudad Juárez— A 15 meses del cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, la principal afectación ha sido en el bienestar de las familias fronterizas, señaló el profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) Isaac Sánchez, luego de que se anunciara nuevamente la extensión del Acuerdo de Restricción Fronterizo, por lo menos hasta el 21 de julio de 2021.

“Después de más de un año del cierre se sigue postergando la apertura y los impactos son por el lado del consumo, viéndolo desde el lado de los juarenses, sobre todo en las clases media y media alta, que realizan toda clase de compras, desde despensa hasta electrónicos en el lado americano. Entonces, en ese sentido hay una reducción visible del bienestar para estos grupos de personas”, explicó el también responsable del Laboratorio de Economía.

Quienes se han visto afectadas son también las personas que cruzaban la frontera para comprar productos y venderlos en Juárez, lo cual ha afectado a las personas de menores ingresos, quienes sin tener que cruzar podían adquirir aquí productos a un precio más bajo y de mayor calidad.

“Del lado americano, los americanos también tienen la necesidad de abrir, evidentemente ellos no pueden vivir sin el consumo de los mexicanos. Y todos los comercios y los servicios han sido afectados”, indicó.

Durante más de 15 meses, pareciera que Ciudad Juárez no tiene una frontera con Estados Unidos, y los juarenses que trabajaban del otro lado de la frontera con una visa de turista han visto afectados sus ingresos.

De acuerdo con la Encuesta Transfronteriza de Puentes Internacionales: Perfil de Gasto y Actividades Sociales en El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, realizada por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y el Departamento de Puentes Internacionales de la Ciudad de El Paso, Texas, cuatro de cada diez residentes de México cruzan la frontera para realizar compras al menudeo en Estados Unidos, principalmente ropa.

Tras más de 8 mil 623 cuestionarios aplicados del primero de octubre de 2019 al 17 de marzo de 2020, se estimó que en 24 semanas los residentes en México gastaron 259.71 millones de dólares en el vecino país, mientras que el gasto de los residentes estadounidenses al cruzar a México fue de 247.14 millones de dólares.

“El Paso es una de las ciudades con más mexicoamericanos (…) y quizás por lo que no ha sido tan catastrófico (el cierre de la frontera) es que los flujos comerciales a gran escala, es decir, la llevada de mercancías y la traída de insumos para el comercio exterior, no se ha visto alterada, ha continuado sin mayor problema; por eso no hemos visto una catástrofe económica”, apuntó.

Lo que sí se ha percibido es “una perdida general del bienestar para las familias, para las personas, en ambos lados de la frontera”, “necesitamos urgentemente que se abra la frontera, para que se puede disfrutar de este espacio binacional”, destacó Sánchez.

Quienes trabajaban en la vecina ciudad han conseguido trabajo en Juárez, pero con ingresos tres veces menor, indicó.