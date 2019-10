Video falso de Trump fue producido por provocadores de derecha

Washington.- El creador de un video que muestra a un falso presidente Trump asesinando a periodistas y opositores políticos y que fue proyectado en una reunión de un grupo pro-Trump durante el fin de semana es parte de una red de provocadores de derecha con un vínculo directa a la casa blanca.

El creador no identificado del video opera bajo el nombre de “The GeekzTeam” y ha proclamado en Twitter que es un “estadounidense de sangre pura con CERO tolerancia para la agenda liberal”. Como muchos en el grupo en línea, la persona se especializa en crear contenido pro-Trump en internet, a menudo mezclando imágenes del presidente con clips de películas populares y programas de televisión.









Otro de los provocadores, Logan Cook, quien a menudo publica videos en MemeWorld, su sitio web, participó en una cumbre de redes sociales en la Casa Blanca en julio y llevó a sus hijos a que conocieran al presidente en la Oficina Oval, acompañados por Dan Scavino, director de redes sociales de la Casa Blanca.

Estas conexiones ponen énfasis en cómo la guerra del presidente contra lo que él llama los medios de “noticias falsas” alienta a la gente de la ultra derecha que defiende a Trump con lenguaje e imágenes extremas.

El presidente no mencionó el video el lunes en una tormenta de Tweets que envió deseando buena suerte a su ex secretario de prensa en “Dancing with the Stars”, defendiendo sus recientes decisiones sobre Siria y atacando a los demócratas por su investigación de juicio político. Pero Stephanie Grisham, la actual secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que Trump condenó el video, el cual se mostró en una reunión de American Priority, un grupo pro-Trump, que celebra la libertad de expresión en el Trump National Doral Miami, un centro vacacional propiedad del mandatario.