Viaja Giuliani a Europa para hablar con exfiscales ucranianos

Washington.- A pesar de que los demócratas intensificaron su escrutinio esta semana sobre el papel de Rudolph W. Giuliani en la campaña de presión contra el gobierno ucraniano que está en el centro de la investigación de juicio político, Giuliani estuvo en Europa continuando sus esfuerzos para cambiar el enfoque y dirigir la atención hacia supuestas irregularidades cometidas de los rivales políticos del presidente Trump.

Giuliani, el abogado personal del presidente, se reunió en Budapest el martes con un exfiscal ucraniano, Yuriy Lutsenko, quien se ha convertido en una figura clave en la investigación de juicio político. Luego viajó a Kiev el miércoles en busca de reunirse con otros ex fiscales ucranianos cuyas afirmaciones han sido aceptadas por los republicanos, incluidas las de Viktor Shokin y Kostiantyn H. Kulyk, según personas familiarizadas con el asunto.

Los ex fiscales, quienes enfrentan acusaciones de corrupción, desempeñaron algún papel en sostener ciertas aseveraciones sobre el ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr. ex embajador de Estados Unidos en Ucrania y otros ucranianos que difundieron información perjudicial sobre el presidente de la campaña de Trump, Paul Manafort, en el 2016.

Tales aseveraciones, algunas infundadas y otras con elementos clave que resultan un tanto debatibles, han sido los cimientos del esfuerzo de Trump y Giuliani para presionar al gobierno ucraniano a que se comprometiera a realizar investigaciones que beneficiarían a Trump en su campaña de reelección. Ese esfuerzo a su vez conllevó a los procedimientos de juicio político en la Cámara Baja contra el presidente.