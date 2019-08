Utilizan visas para contratar mano de obra barata

Ciudad de México— En lugar de usar las visas J-1 para fomentar el intercambio cultural, las empresas en Estados Unidos las utilizan para contratar mano de obra barata, explotar trabajadores, evadir impuestos y condiciones laborales que están obligados a cumplir con trabajadores formales.

De acuerdo con un estudio del Grupo Internacional de Trabajo de Contratación Laboral, titulado 'Iluminando el Trabajo de Verano', el Programa de Verano para Visitantes de Intercambio que tienen la visa J-1 se ha transformado en un programa de obra barata explotable por más de 16 mil compañías al año.

Cada año, advierte la organización, cientos de miles de trabajadores llegan a Estados Unidos con visas J-1 sin protecciones adecuadas, lo que además pone en desventaja muchos trabajadores estadounidenses que no pueden encontrar trabajo en las mismas industrias.

En 2015, por ejemplo, 16 mil compañías contrataron a 94 mil 983 personas dentro del programa, lo que representa el 28 por ciento del total de visas J-1 que se tramitaron ese año en Estados Unidos.

Las empresas que emplearon a la mayoría fueron grandes corporaciones como Disney, McDonald's y Food Lion, una cadena de supermercados estadounidense.

Estas empresas, asevera el estudio, subcontratan a los titulares de las visas, en su mayoría jóvenes de países como China, Irlanda, Bulgaria, Rumania y Ucrania, a través de otras empresas, lo que hace a los trabajadores más vulnerables al abuso y a tratos desiguales.

Las subcontrataciones permiten a las empresas distanciarse de las relaciones laborales formales para evitar pagar impuestos sobre nómina y proporcionar beneficios laborales.

En ese sentido, el estudio revela que, como ejemplo, al menos 33 compañías diferentes contrataron a trabajadores del programa de Verano para Visitantes de Intercambio que tienen la visa J-1 para trabajar en la empresa Holiday Inn en 2015.

Los expertos afirmaron que el programa expone a trabajadores jóvenes de todo el mundo a riesgos en Estados Unidos como la trata de personas.

Según el estudio, sesenta y siete personas que viajaron a Estados Unidos a trabajar dentro del programa se reportaron como víctimas de trata de personas entre 2015 y 2017.

Asimismo, muchos de ellos han acusado trabajar muchas horas y en múltiples trabajos.

El estudio señala que se estima que Disney ahorra 15 millones de dólares al año con la contratación de estudiantes internacionales empleados ya que no tienen las mismas condiciones que los empleados sindicalizados.

Las ocupaciones más comunes dentro del programa son socorristas, asistentes de parques de atracciones y limpiadores de habitaciones de hotel, por lo que las compañías pagan el salario mínimo federal.

Trabajadores reclutados en 2018 bajo este esquema acusaron que se les cobró un alto alquiler por vivir en viviendas abarrotadas e inadecuadas, les pagaron menos de lo prometido y fueron amenazados con daños financieros o físicos si renunciaba, indica el documento.

La organización acusó que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos no supervisa el cumplimiento del programa ni las condiciones en las que laboran los trabajadores, excepto en los casos en los que no se paga el salario mínimo federal.