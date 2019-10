Tuitea Trump imagen atacando a Pelosi; ella la convierte en su foto de portada

Washington.- La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio un nuevo sentido el miércoles a un ataque del presidente Donald Trump. El mandatario tuiteó una foto de ella durante una polémica reunión en la Casa Blanca con el título “¡La crisis nerviosa de Nancy!” Pero Pelosi la colocó en la portada de su cuenta de Twitter, informó CNN.

La imagen publicada por la Casa Blanca muestra a la demócrata de California de pie con el dedo apuntando a Trump durante una reunión en la que los líderes demócratas del Congreso dijeron que el presidente “despotricó en insultos, llamando a Pelosi una política de tercera”.

El subdirector de gabinete de Pelosi, Drew Hammill, señaló el cambio en Twitter y escribió: “¡Gracias por la nueva foto de portada @realDonaldTrump!”

A los reporteros no se les permitió la entrada a la reunión del miércoles, y CNN generalmente no informa sobre las fotos publicadas por la Casa Blanca porque no se puede verificar de forma independiente una representación precisa de los eventos en la sala. Sin embargo, el hecho de que Pelosi le haya dado otro sentido a la imagen que Trump publicó con la intención de atacar a la líder demócrata, resulta ser una digna noticia.

Los líderes demócratas estuvieron en la Casa Blanca para una reunión sobre Siria, que tuvo lugar poco después de que la Cámara aprobara abrumadoramente en una votación bipartidista una resolución en contra de la retirada de las tropas estadounidenses ordenada por la administración de Trump.