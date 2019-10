Se reunirán Pence y Pompeo con Erdogan

Washington— Una delegación estadounidense de alto nivel que tiene la tarea de intervenir para un cese al fuego en la incursión turca en Siria viajará a Turquía este miércoles por la noche para negociar, sin embargo, los recientes comentarios del presidente Donald Trump han socavado sus encomiendas, aseguran algunos críticos, publicó CNN.

La delegación de alto nivel de Estados Unidos incluye al vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y al asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien.

Se espera que el grupo se reúna con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para solucionar la situación en Siria, siendo la primera reunión importante entre los dos países desde que Trump sacó a las fuerzas armadas de Estados Unidos del norte de Siria.

El retiro está siendo visto ampliamente por Erdogan como un espacio para lograr su objetivo de hace tiempo que es atacar a los curdos que lucharon con Estados Unidos en contra de ISIS.

Los objetivos clave de la reunión que tendrán este jueves no están claros, sin embargo, este miércoles, Pompeo pareció optimista acerca de llegar a un trato para detener el operativo militar turco.

Trump declaró este miércoles que no sólo desea que Estados Unidos esté menos involucrado en la región sino que otros países no aliados como Irán, Rusia y Siria se involucren más.