SpaceX se prepara para volar con la tripulación de Inspiration4

Washington— Ninguno de los tripulantes ha estado antes en el espacio. Ni siquiera el comandante de la nave espacial, un desertor de la escuela secundaria. Ni el piloto de la misión. El médico es un sobreviviente de cáncer infantil que tiene una prótesis en la pierna. El cuarto miembro de la tripulación tuvo suerte después de que un amigo se echara para atrás, publicó The Washington Post.

Esta mezcla poco ortodoxa de aspirantes a exploradores, todos desconocidos hasta hace unos meses, de diferentes ámbitos de la vida, hará historia este miércoles por la noche como el primer grupo de astronautas totalmente civil. Su misión está programada para durar más que la misión Mercury de John Glenn y volar más alto que cualquier vuelo espacial humano desde la era del Apolo. Y para este vuelo, la NASA es solo un espectador.

Si todo sale según lo planeado, el vuelo Inspiration4 marcaría el comienzo de una nueva era de exploración espacial humana. Es otra señal más del crecimiento de la industria espacial comercial y la rápida erosión del monopolio de los gobiernos sobre los vuelos espaciales desde hace mucho tiempo.

El cohete y la nave espacial autónoma son propiedad y están operados por SpaceX de Elon Musk, no por la NASA. El esfuerzo está siendo financiado por el empresario multimillonario Jared Isaacman, no por el gobierno. Los futuros astronautas se han entrenado durante meses, no años. Y lo hicieron en las instalaciones de SpaceX en Hawthorne, California, en lugar de Houston, donde durante décadas los astronautas de la NASA han soportado una serie de pruebas y entrenamiento antes de que se les permita abordar un cohete al espacio.

Dos miembros del equipo de Inspiration4 fueron elegidos al ganar un sorteo que se publicitó a través de un comercial que se presentó durante el Super Bowl de este año.

Si bien varios ciudadanos privados se han lanzado a la órbita antes, siempre han tenido astronautas profesionales para guiarlos o hacerse cargo en caso de una emergencia. No en este vuelo. La tripulación de Inspiration4 estará sola y pasará tres días dentro de la cápsula Crew Dragon de SpaceX, que tiene tanto espacio como un camioneta grande.