Refuerzos no son necesarios para la población en general: científicos

Nueva York— Ninguno de los datos sobre las vacunas contra el coronavirus hasta ahora proporciona evidencia creíble que respalde los refuerzos para la población en general, según una revisión publicada este lunes por un grupo internacional de científicos, incluidos algunos de la Administración de Alimentos y Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud.

Los 18 autores incluyen al doctor Philip Krause y a la doctora Marion Gruber, los científicos de la FDA que anunciaron el mes pasado que dejarían la agencia, al menos en parte porque no estaban de acuerdo con el impulso de la administración de Biden antes de que los científicos federales pudieran revisar la evidencia y hacer recomendaciones.

La administración de Biden ha propuesto administrar refuerzos de vacunas ocho meses después de las inyecciones iniciales. Pero muchos científicos se han opuesto al plan, diciendo que las vacunas continúan protegiendo poderosamente contra enfermedades graves y hospitalizaciones. Un comité de asesores de la FDA está programado reunirse este viernes para revisar los datos.

En la nueva revisión, publicada en The Lancet, los expertos dijeron que cualquier ventaja que brinden los refuerzos no superará el beneficio de usar esas dosis para proteger a los miles de millones de personas que permanecen sin vacunar en todo el mundo. Los refuerzos pueden ser útiles en algunas personas con sistemas inmunológicos débiles, dijeron, pero aún no son necesarios para la población en general.