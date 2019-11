'Sondland se jactó de que Trump lo puso a cargo de la política de Ucrania'

Washington.- Fiona Hill corroboró el testimonio del miércoles de Gordon D. Sondland de que presionó a Ucrania para que anunciara públicamente que emprendería ciertas investigaciones siguiendo las órdenes de Trump.“Seguimos las órdenes del presidente”, dijo Sondland a los legisladores, y sostuvo que había quedado claro, en todos los niveles de la administración de Trump, que una reunión en la Casa Blanca para Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dependía de si aceptaba anunciar que emprendería investigaciones en torno a ciertos rivales políticos de Trump.Sondland también dijo que llegó a la conclusión de que un paquete de ayuda militar para Ucrania estaba condicionado a dichas investigaciones. Pero los republicanos aprovecharon la afirmación de Sondland de que Trump, ni cualquier otra persona, nunca le dijeron explícitamente eso.Hill dijo a los legisladores en su testimonio anterior que cuando confrontó a Sondland, cuya cartera oficial no incluía a Ucrania, sobre su autoridad en asuntos relacionados con el país, le dijo que su poder provenía directamente de Trump.Ella dijo que le preguntó a Sondland:”¿Quién ha dicho que estás a cargo de Ucrania, Gordon?”, Según la transcripción de su testimonio dado a conocer por el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja. “Y él dijo, el presidente. Bueno, así que me quedé callada, porque realmente no se puede discutir con eso”.