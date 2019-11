Siete momentos importantes en la entrevista de Schiff sobre el juicio político

Estados Unidos— Este domingo, Adam Schiff, demócrata por California y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, concedió una entrevista a Jake Tapper de CNN.

Schiff habló acerca de cómo fue la semana --- los tres días de audiencias públicas sobre el juicio político en relación con la conducta del presidente Donald Trump en la llamada del 25 de julio entre él y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky --- en sus propios términos, informó CNN.



Éstos fueron los puntos más importantes:

1. Los 3 momentos más importantes de las audiencias públicas: cuando el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland admitió que hubo un intercambio de favores entre Zelensky y Trump, para que anunciara públicamente una investigación sobre Joe y Hunter Biden. El testimonio de Fiona Hill, exasesora del Consejo de Seguridad Nacional en donde asegura que la política exterior estadounidense y los intereses de la seguridad nacional fueron supeditados a los intereses personales y políticos de Trump y cuando David Holmes, un diplomático de alto rango ante Ucrania, aceptó que tuvo una conversación con Sondland en la que le dijo que Trump sólo estaba interesado en obtener “grandes” cosas de Ucrania, como investigar a los Biden.

2. Cuando Mick Mulvaney, el propio jefe de gabinete de Trump, proporcionó una clara evidencia de que ese intercambio de favores se hace todo el tiempo con la política exterior.

3. Schiff seguirá investigando y tratando de obtener documentos de la evidencia, además de pretender citar a algunos o todos los testigos más cercanos a Trump, como Giuliani, Mike Pompeo, John Bolton.

4. La prisa por redactar los artículos de la destitución antes de que termine el año es para que eso no termine ayudándole a Trump, y evitar que diga que los demócratas no están haciendo nada por los estadounidenses, sólo están obsesionados con el juicio político.

5. No permitirán que el presidente se esconda detrás de los privilegios que tiene, si existe una clara evidencia de que tuvo un mal comportamiento.

6. Schiff no cree que deba declarar en el juicio de destitución del Senado, porque argumenta que él no trabaja para el Departamento de Justicia.

7. Schiff asegura que los republicanos que se oponen al juicio político tendrán que explicarles a sus descendientes por qué no hicieron nada ante un hombre poco ético que le hizo mucho daño al país.