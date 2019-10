Se unen republicanos a estrategia para defender a Trump

Estados Unidos— Enfrentando una descarga de titulares dañinos para el presidente Donald Trump derivados de los testimonios en la investigación sobre el juicio político, los republicanos del Congreso están empezando a unirse a una estrategia que pretende desacreditar a testigos clave y tomar una postura más beligerante en contra del proceso de destitución encabezado por los demócratas.

Este jueves, los republicanos aumentaron su escepticismo sobre el testimonio del diplomático estadounidense Bill Taylor, que socava la afirmación de la Casa Blanca de que la ayuda a Ucrania no estuvo vinculada a una investigación que podría ayudarlo políticamente.

Los republicanos del Senado también han mostrado poco interés en investigar el congelamiento de la ayuda a Ucrania, ya que dos presidentes de Comités dieron señales de que eso no es una prioridad en este momento.

Legisladores republicanos y asesores dijeron que están tomando las riendas para defender al presidente en la investigación sobre el juicio político en medio de crecientes temores de que la Casa Blanca no sea consistente ni esté organizada suficientemente para encabezar la defensa del presidente.