Republicano de la Cámara falta a testimonios del juicio político

Washington— Un legislador republicano de la Cámara de Representantes, quien forma parte de un comité que está participando en la investigación sobre el juicio político contra el presidente Donald Trump dijo que el procedimiento encabezado por los demócratas es una especie de espectáculo, y que no ha asistido a ningún testimonio de testigos clave porque tiene “otras responsabilidades” en el Congreso, publicó CNN.

El representante Ted Yoho de Florida es miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, uno de los tres comités que están escuchando los testimonios de testigos clave a puerta cerrada.

Este martes, el teniente coronel del Ejército Alexander Vindman, un experto de alto rango en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional, va a declarar ante los investigadores del juicio político de la Cámara y es el testigo más reciente en declarar desde que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, anunció formalmente la investigación sobre la destitución en el mes de septiembre.

Como miembro del Comité, Yoho puede asistir a las audiencias.

Cuando Poppy Harlow de CNN lo presionó en repetidas ocasiones para que dijera por qué no ha asistido a los testimonios, incluyendo el de Vindman, Yoho respondió que “no es una investigación oficial”, ya que Nancy Pelosi no ha solicitado una votación para oficializarlo.