Reglas del debate demócrata harán más difícil poder estar en el escenario

Washington— El Comité Nacional Demócrata dijo el lunes que exigiría un ligero aumento en los estándares de votación y recaudación de fondos con los que los candidatos presidenciales deben cumplir para calificar para el debate de noviembre del partido, una medida que una vez más podría reducir el número de candidatos participantes.

Para ser invitados al debate de noviembre, los candidatos deben haber recibido donaciones de al menos 165 mil donantes individuales y deben cumplir con uno de los dos requisitos de votación.

Deben recibir un apoyo del 3 por ciento en cuatro encuestas nacionales o estatales realizadas por encuestadores calificados, o un apoyo del 5 por ciento en dos encuestas en los cuatro estados iniciales: Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.Las encuestas contarán sólo si son publicadas entre el 13 de septiembre y la medianoche siete días antes del debate.

La fecha y el lugar del debate de noviembre aún no se han anunciado.Al menos 11 candidatos ya han alcanzado la marca de 165 mil donantes, según un análisis de The New York Times.

Solo se han publicado tres encuestas de calificación desde el 13 de septiembre, y dos de ellas son encuestas nacionales, lo que significa que aún no hay candidatos que hayan cumplido con todos los estándares para el debate de noviembre.