Pierden Sanders y Biden popularidad entre los adultos mayores

Washington— Bernie Sanders insiste en que se siente mejor que nunca a menos de un mes después de una cirugía cardíaca, pero su regreso a la campaña esta semana generó nuevas preguntas sobre la edad avanzada de los principales candidatos presidenciales para 2020 del Partido Demócrata.

Tanto Sanders, de 78 años de edad, como Joe Biden, de 76, dicen que su edad no es problema importante, pero los votantes, particularmente los votantes mayores, no están tan seguros.

Gordon Lundberg, un pastor luterano retirado de 71 años, indicó que la salud de los candidatos es un tema clave para él porque comprende cómo se siente envejecer.

Se inclina hacia la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts porque, a pesar de que tiene 70 años, "es la más liberal y todavía no tiene un pie en la tumba''.

"Bernie es demasiado viejo. Y también Biden '', dijo Lundberg.

"Parecen viejos, suenan viejos, son viejos. ¡Se caen en la ducha y sufren ataques cardíacos!''

Las encuestas sugieren que un número significativo de estadounidenses cree que un candidato de más de 70 años es demasiado viejo para ser Presidente.

De ser elegido, Sanders asumiría el cargo tras sobrepasar la esperanza de vida promedio de Estados Unidos, los 78.6 años, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Biden estaría a solo unos meses de distancia.

Sanders, senador de Vermont, viaja con su esposa y su coordinador de campaña, cuyas responsabilidades incluyen garantizar que tome precauciones para no esforzarse demasiado, realizar caminatas diarias de al menos media hora y adherirse a una dieta rigurosa.

"Quiere correr'', dijo el coordinador de campaña Faiz Shakir, quien dijo que probablemente acompañaría a Sanders en la campaña durante el próximo mes.

"Nuestro trabajo es asegurarnos de que sepa que está en una maratón, no en una prueba de velocidad''.

Al empezar la Presidencia, Sanders tendría 79 años. Biden tendría 78 años.

Hasta la fecha, Trump es el candidato más viejo en ganar un primer mandato: tenía 70 años cuando asumió el cargo.

Ed Canade, jubilado de 72 años, se dijo algo preocupado por la edad de Sanders.

"Sé que a medida que uno envejece, todo es menos agudo. Esa es la realidad. Puedo sentirlo en mi propio cuerpo'', dijo Canade.

"Creo que a Bernie le está yendo bien para su edad".

En tanto, Biden dijo que preguntar por su edad era algo legítimo y dijo que corresponde a los votantes vigilarlo y decidir sobre sí mismos.

Durante el cuarto debate demócrata prometió que publicaría sus registros médicos para demostrar que estaba en buena forma.

Por su parte, Kathy Judge, una enfermera de 58 años fue un poco más lejos y criticó a los dos aspirantes por ser muy egoístas y sólo pensar en sí mismos al permanecer en la contienda por la candidatura.

"¡Bernie Sanders ya sufrió un ataque cardiaco! ¡Joe Biden no puede ni recordad qué día es! Yo tampoco puedo a veces, lo admito, pero necesitamos a alguien que esté en sus cinco sentidos y que no titubee al hablar", cargó Judge, quien apoya al senador de New Jersey, Cory Booker.

Donna Forman, retirada de 72 años, dijo que el ex vicepresidente está entre sus tres primeras opciones, junto con Booker y Amy Klobuchar.

Pero su mayor preocupación es la edad de Biden.

"(Lo es) porque conozco a mucha gente vieja, incluyéndome a mí misma", señaló.

"Creo que Donald Trump es el ejemplo perfecto de por qué nadie mayor a 70 años debe postularse".