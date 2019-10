Trump no informó a demócratas sobre operativo contra líder de ISIS

Washington.- El presidente Donald Trump admitió el domingo que la Casa Blanca no informó a algunos demócratas clave sobre la audaz incursión que resultó en la muerte del líder del ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, según informó CNN.

La decisión de no dar a conocer a líderes notables va en contra de la tradición habitual de operaciones de alto perfil. El elogio bipartidista para la misión de Estados Unidos fue socavado por las críticas de que la administración Trump no informó a los líderes del Congreso sobre esto con anticipación y surgió en medio de preocupaciones más amplias sobre la estrategia en la región después de que Estados Unidos retirara a las tropas de Siria.

Después de elogiar al “heroísmo, dedicación y habilidad de nuestros militares y nuestros profesionales de inteligencia”, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que los “rusos, pero no los principales líderes del Congreso, fueron notificados de la incursión por adelantado”.

“Nuestros militares y aliados merecen un liderazgo fuerte, inteligente y estratégico de Washington”, dijo en un comunicado el domingo.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo en una conferencia de prensa no relacionada el domingo en Nueva York que se enteró de la muerte de Baghdadi después de verlo en televisión.

“No lo sabía. Lo vi en la televisión”, dijo el demócrata de Nueva York. Cuando se le preguntó por su reacción a la noticia, Schumer agregó: “¿Mi reacción? Mira, es genial que hayamos atrapado a al-Baghdadi y lo hayamos matado. Es un hombre peligroso, un hombre malvado. La lucha contra ISIS tiene que continuar”.

En un comunicado publicado más tarde el domingo, Schumer dijo: “Espero recibir una sesión informativa sobre esta redada y el plan para lidiar con los prisioneros de ISIS escapados”.

El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, calificó la incursión como un “éxito operativo”, pero también dijo que no se le informó acerca de la incursión antes de que ocurriera.

“Si esto se intensificaba, si algo salía mal, si nos metiéramos en una pelea con los rusos, es ventajoso para la administración decir: ‘Informamos al Congreso que íbamos a entrar, estaban al tanto de los riesgos. Al menos les dimos la oportunidad de proporcionar comentarios'”, dijo el demócrata de California en” This Week “de ABC el domingo. “Eso no se hizo aquí. Creo que es un error, pero no perdamos de vista el hecho de que fue un éxito y que un asesino despiadado ha sido retirado del campo de batalla”.

Trump dijo que la administración no informó a los legisladores debido al temor de que filtren información a los medios de comunicación que podría costar vidas estadounidenses, una medida desestimando el poder legislativo que solo afectará aún más las relaciones con el Congreso. Pelosi y los líderes de la Cámara de Representantes iniciaron una investigación de juicio político contra Trump en septiembre, profundizando una brecha entre el presidente y los demócratas.