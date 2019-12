Preocupación en el Partido Demócrata

Washington— Con el resultado final aparentemente predestinado, quizás el único suspenso sobre la votación del miércoles será cuántos demócratas rompan con el partido y se opongan al juicio político.

Dos demócratas de la Cámara de Representantes que declararon su oposición a la investigación al votar en contra de sus normas básicas en octubre, los representantes Collin C. Peterson de Minnesota y Jeff Van Drew de Nueva Jersey, planean votar en contra de los artículos, y se espera que Van Drew abandone al partido por completo para convertirse en republicano.

Otros 14 demócratas han dicho que estaban indecisos o que no respondieron a la encuesta de The Times, pero solo uno de ellos, el representante Ron Kind de Wisconsin representa a un distrito ganado por Trump. El resto de los llamados demócratas de primera línea que representan áreas republicanas anunciaron su apoyo a la destitución en los últimos días, lo que sugiere que el partido se está uniendo para apoyar la destitución del mandatario.

Ningún republicano ha anunciado su apoyo a la destitución, y aunque 30 no han dicho cómo votarán, pocos esperan que alguien se oponga al presidente.