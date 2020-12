Panel del CDC recomienda quién debe vacunarse primero en EU

Tomada de internet

The New York Times

Un panel independiente que asesora al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades votó ayer para recomendar que los residentes y empleados de hogares de adultos mayores e instalaciones similares sean las primeras personas en los Estados Unidos en recibir vacunas contra el coronavirus, junto con los trabajadores de la salud que están especialmente en riesgo de ser expuesto al virus.

El panel, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, votó 13 a 1 durante una reunión de emergencia para hacer la recomendación. Se espera que el director del C.D.C., el doctor Robert R. Redfield, decida hoy si lo acepta como la guía formal de la agencia para los estados mientras se preparan para comenzar a administrar las vacunas a las personas dentro de dos semanas.

Los estados no están obligados a seguir las recomendaciones del panel, pero generalmente lo hacen. La decisión final recaerá en los gobernadores, quienes están consultando con sus principales funcionarios de salud mientras completan los planes de distribución.

Los aproximadamente tres millones de personas que viven en cuidados de larga duración y quienes los cuidan son un objetivo relativamente claro; el 39 por ciento de las muertes por coronavirus se han producido en tales instalaciones, según un análisis de The New York Times. Pero los estados y los sistemas de salud tendrán que decidir en última instancia cuál de los 21 millones de trabajadores de la salud del país debería calificar para recibir las primeras dosis, ya que al principio no será suficiente para todos.