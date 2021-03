Odessa, una ciudad en auge y caída

The New York Times

The New York Times

Bienvenidos a Odessa, Texas, hogar de uno de los campos petroleros más productivos del mundo, una ciudad en auge y caída y, en este momento, la ciudad apenas está comenzando a recuperarse de una crisis.

Una serie de bancarrotas en la industria petrolera y los bajos precios de la gasolina han dejado a la comunidad y a sus estudiantes en apuros. Con recursos limitados, los funcionarios del distrito escolar de Odessa han luchado para evitar que los estudiantes desfavorecidos se rezaguen aún más. Pero cuando el Covid-19 cerró las puertas de la escuela en la primavera, esas vulnerabilidades quedaron al descubierto.

Joanna Lopez, estudiante de último año en Odessa High School

"El problema de trabajar durante la clase es que es difícil escuchar tu clase de economía mientras tratas de recordar cómo hacer un Mango Magic".

Joanna está tratando de terminar su último año de secundaria desde casa y mientras trabaja de medio tiempo. Pero todavía tiene una conexión física con la escuela: la banda de música. “La banda fue el primer lugar en el que me sentí bienvenida”, dijo. “De hecho, tenía amigos en la banda. Mi primer novio estaba en una banda. Mi primer desamor fue en la banda. Así que me enseñó mucho, no solo sobre música, sobre la vida".

Naomi Fuentes, profesora de la escuela secundaria de Odessa

“Es casi como empezar de nuevo. He estado enseñando durante 14 años y es como si fuera mi primer año, mi primer día de enseñanza”, dijo la señora Fuentes. “Estoy realmente asustada, nerviosa, abrumada. No sé qué esperar".

En un distrito escolar con dificultades, satisfacer las necesidades de los estudiantes es bastante difícil. Pero ahora, Fuentes está luchando con la forma de ayudar a sus estudiantes tanto en persona como virtualmente, y evitar que se queden más rezagados en medio de una pandemia.

"¿Quieren que estemos despiertos y comprometidos con los niños cara a cara?", dijo la señora Fuentes. "Lo entiendo. Pero la mayoría de nosotros no sabemos cómo se ve eso. Enséñenos. Hemos recibido formación virtual sobre cómo hacerlo de forma virtual y sabemos cómo hacerlo cara a cara. Pero, ¿cómo diablos lo mezclas?

Jimmy Olague, director asistente de la banda de música de la escuela secundaria de Odessa

“Quiero que aprendan a trabajar duro y sigan esforzándose, esforzándose para que puedan tener una vida mejor de la que tal vez tienen ahora”.

Hace una década y media, el programa "Friday Night Lights" puso a Odessa, Texas, en el mapa. El fútbol es algo muy importante en la ciudad, pero en la escuela secundaria de Odessa, la galardonada banda de música es un motivo de orgullo. Olague, subdirector de la banda, ha intentado que sus alumnos sigan tocando la batería durante la pandemia.

Scott Muri, superintendente del Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector

"Todo lo que podamos hacer para mantener a nuestros hijos involucrados en el proceso de aprendizaje, lo haremos".

Cuando el gobernador Greg Abbott emitió un mandato de que las escuelas de Texas ofrecerían educación en persona cinco días a la semana, el doctor Muri no tuvo más remedio que abrir las puertas de sus escuelas. Ahora se enfrenta al desafío de no solo mantener seguros a sus estudiantes y asegurarse de que se gradúen, sino también de tratar de ayudarlos a prosperar.