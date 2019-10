Interrogan en Cámara a primer testigo para el juicio político

Washington— Investigadores de la Cámara interrogaron este jueves en privado a Kurt D. Volker, el exenviado especial del Departamento de Estado a Ucrania, quien es el primer testigo en su creciente investigación sobre el juicio político para poder saber si el presidente Trump trató de manipular la política estadounidense para su propio beneficio político.

Volker, quien fue embajador ante la OTAN, no ha sido acusado directamente de tomar parte en los esfuerzos que hizo Trump y su abogado Rudolph W. Giuliani, para presionar a líderes de Ucrania para que consiguieran información dañina acerca del ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr., y otros demócratas.

El nombre de Volker aparece en varias ocasiones en una denuncia que proporcionó un agente anónimo de la CIA, que provocó la investigación sobre la destitución, Giuliani ha dicho públicamente que le informó a Volker acerca de sus intenciones.

Investigadores del Comité de Inteligencia de la Cámara quieren saber qué sabe Volker y cuándo lo supo, acerca del trabajo de Giuliani en Ucrania y sobre la decisión del presidente de retener 391 millones de dólares de ayuda para la seguridad de ese país al mismo tiempo que estuvo presionando para que investigaran a los demócratas y la decisión que tomó Trump de retirar a Marie L. Yovanovitch, ex embajadora de Estados Unidos ante Ucrania, ya que el presidente y Giuliani dijeron que no era suficientemente leal.