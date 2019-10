Hallan 588 violaciones en e-mail de Hillary Clinton

Washington— El Departamento de Estado ha completado su investigación del uso de un correo electrónico privado por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton y ha encontrado violaciones por parte de 38 personas, algunas de las cuales podrían sufrir sanciones disciplinarias.

La investigación iniciada hace más de tres años determinó que las 38 personas eran “culpables” en 91 casos del envío de información confidencial que fue a parar al correo personal de Clinton, de acuerdo con una carta enviada al senador republicano Chuck Grassley y difundida el viernes. Los 38 son empleados retirados o en actividad del Departamento de Estado.

Según el informe, los investigadores “no encontraron pruebas persuasivas de mal manejo sistemático y deliberado de información confidencial”. Sin embargo, aclaró que el uso de un correo privado por parte de Clinton acrecentó la vulnerabilidad de la información confidencial.

The Associated Press solicitó declaraciones por correo electrónico a un representante de Clinton.

La investigación abarcó 33 mil mensajes que Clinton entregó cuando el uso de su cuenta privada de correo tomó estado público. El departamento dijo que encontró 588 violaciones respecto a información considerada entonces o ahora confidencial, pero que no pudo asignar culpas en 497 casos.

Para los funcionarios retirados o en actividad, la culpabilidad significa que las violaciones serán inscritas en sus fojas de servicio para tener en cuenta al solicitar o renovar sus credenciales de seguridad. Los funcionarios en actividad podrían sufrir sanciones, pero no estaba claro de inmediato en qué consistirían.