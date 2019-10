Esperan demócratas 'sacudida' en próximo debate

Nueva York— Una docena de candidatos estarán en el escenario en el debate que se llevará a cabo el martes, organizado por CNN y The New York Times, sin embargo, los expertos están de acuerdo ampliamente en que ninguno de ellos experimentará un cambio de suerte significativo en una sola noche.

La actual competencia demócrata se ha caracterizado por tener un comportamiento similar, ya que el ex vicepresidente Joe Biden sigue dominando el apoyo de una cuarta parte de los demócratas encuestados y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts está ascendiendo constantemente y en algunas ocasiones lo ha superado.

La senadora Kamala Harris de California es la única candidata demócrata que en este ciclo ha tenido una escalada estadísticamente significativa en los sondeos después del primer debate.

Para calificar para el debate del mes de noviembre, los candidatos necesitarán obtener un 5 por ciento de apoyo en dos sondeos en los Estados en donde habrá nominaciones tempranas o un 3 por ciento en cuatro encuestas nacionales.