Endurece Barr ataques contra investigación del FBI sobre Rusia

Washington.- El procurador general William Barr agudizó el martes sus ataques contra la investigación del FBI sobre la posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump para influir en las elecciones del 2016, alegando en entrevistas con los medios que la oficina de investigación tenía motivos muy débiles para iniciar tal indagatoria en primer lugar, luego siguió hurgando en el asunto incluso después de que el caso se “derrumbara”, a parte de que podría haber actuado de mala fe, publicó The Washington Post.

En una entrevista con NBC y, más tarde, con el Consejo de Directores Generales del Wall Street Journal, Barr impugnó ciertos aspectos de la evaluación del inspector general del Departamento de Justicia sobre el caso de Rusia, especialmente aquellos que exoneraban al FBI, al tiempo que enfatizaba la mala conducta que el grupo vigilante había descubierto.

"Fue una parodia, y hubo muchos abusos”, dijo sobre el caso de Rusia. “Desde el primer día, generó información exculpatoria y nada que corroborara ningún tipo de colusión”.

El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, concluyó un día antes en un informe que el FBI tenía una razón adecuada para iniciar la investigación en torno a Rusia, y que no había evidencia para apoyar la acusación de que los líderes actuaron por parcialidad política al hacerlo. Pero Horowitz también encontró serias fallas en la forma en que el FBI solicitó permiso de la corte para monitorear a un ex asesor de campaña de Trump a medida que avanzaba la investigación.