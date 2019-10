El Pentágono no puede confirmar el 'lloriqueo' de líder de ISIS

Washington— El oficial militar de más alto rango del país dijo este lunes que no sabe de dónde obtuvo el presidente Trump la información de que Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico murió “gritando y lloriqueando”.

El general Mark A. Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, les comentó a los reporteros en el Pentágono durante una conferencia de prensa que no tiene información similar, aunque dijo que Trump pudo haberla obtenido después de tener una conversación con el personal militar en tierra que participó en la redada.

“Sé que el presidente tenía planeado hablar con los integrantes de esa unidad”, dijo el general Milley. “Pero no sé cuál es la fuente de información sobre eso. Creo que fue cuando habló con los miembros del comando armado”.

El general Milley dijo que no ha platicado con los comandantes en tierra.

Sus comentarios fueron parecidos a los que hizo el día anterior el secretario de la Defensa Mark T. Esper, quien también señaló que no tenía los mismos “detalles” que Trump compartió con el país acerca de los últimos momentos del líder del Estado Islámico.

Funcionarios de la Casa Blanca rechazaron decir de dónde obtuvo la información el presidente acerca de que al-Baghdadi estuvo “gritando y lloriqueando” durante la redada.