Donald Trump está perdiendo su toque. También el productor de televisión que dio forma a su imagen

Ben Smith The New York Times

¿Escuchaste "Funderdome" de Steve Harvey en ABC? ¿Qué tal "The World's Best" en CBS, "The Contender" en Epix o "World's Hard Race: Eco-Challenge" en Amazon Prime? ¿O los dramas de temática cristiana “A.D. The Bible Continues” en NBC y “Messiah” en Netflix.

¿No? Bueno, no estás solo. Y el hombre detrás de esta serie de fracasos es Mark Burnett, el legendario productor de televisión que dio forma a la imagen de Donald Trump desde “The Apprentice” hasta su postulación en 2016. Al igual que su mayor creación, Trump, que buscó y luego perdió una guerra de audiencia televisiva el jueves por la noche con Joe Biden, Burnett parece estar luchando por mantener su control sobre el momento cultural.

La historia de Burnett se ha contado a menudo, y hasta 2016 estaba ansioso por ayudar a contarla: cómo reformuló la televisión estadounidense con "Survivor" en 2000 y cómo, con el comienzo de "The Apprentice" en 2004, "resucitó a Donald Trump como un ícono del éxito estadounidense”, como dijo The New Yorker. Ha estado en el oído de Trump desde entonces: celebró una reunión de planificación para su postulación de 2016 en su apartamento del Ritz-Carlton, escribió la organizadora del evento, Stephanie Winston Wolkoff. Sus asociados produjeron la Convención Nacional Republicana este verano, informaron Michael Grynbaum y Annie Karni para The New York Times. Cuando el presidente Trump tomó el helicóptero presidencial desde el hospital hasta la Casa Blanca este mes, los comentaristas de Twitter aterrorizados compararon un video oficial de su regreso triunfal con el trabajo de la propagandista nazi Leni Riefenstahl. Pero Burnett fue el artista cuya influencia realmente brilló en el video, aunque una portavoz dijo que no consultó al respecto.

"El nivel de producción que sale de la Casa Blanca es algo que nos hubiera gustado tener", dijo Bill Pruitt, productor de "The Apprentice", sobre los ángulos de cámara específicos del video y su obsesión particular con los helicópteros, un accesorio favorito desde hace mucho tiempo. del Sr. Burnett se remonta a "Survivor". "Como es habitual para esto, la versión de televisión de realidad de una campaña presidencial, parece que no se están esforzando tanto por 'cuatro años más' como lo están haciendo en la Temporada 2".

Pero ese estilo puede haber pasado de moda. Burnett, de 60 años, el empresario televisivo, vendedor y creador de acuerdos de todos los tiempos, no ha puesto su sello en un éxito genuino desde el debut de "The Voice" en 2011. Dio forma a los reality shows grandilocuentes, efectistas y a veces primeros años crueles. Pero el género ha madurado y cambiado en la era del streaming a producciones que a veces son más dulces y positivas, como "Floor Is Lava" de Netflix y "Tidying Up With Marie Kondo".

Y Burnett, hasta 2016 una de las figuras más destacadas de Hollywood, se ha vuelto oscuro. Su don trumpiano para contar su propia historia, sobre su reinvención triunfal de un gran estudio, MGM, y su plan para llevar a Jesucristo al entretenimiento, se ha hundido en la realidad de las luchas internas corporativas, las luchas creativas y una red de transmisión religiosa que nunca despegó del suelo.