Se apoya Trump en tácticas de miedo para ganar estados del Medio Oeste

Michigan— El presidente Donald Trump se inclinó hacia tácticas de miedo el sábado cuando acusó a la izquierda de tratar de "borrar la historia estadounidense, purgar los valores estadounidenses y destruir el estilo de vida

estadounidense" en un discurso de reelección tardío para los votantes en Michigan.

"El Partido Demócrata que una vez conoció no existe", dijo Trump a los votantes en Muskegon, Michigan, antes de un mitin en Wisconsin, dos estados en el Medio Oeste Superior que fueron fundamentales para su victoria de 2016 pero que ahora pueden estar escapándose de su alcance.

Mientras trataba de evitar que más votantes se volvieran contra él, Trump trató de pintar a los demócratas como "radicales antiamericanos" en una "cruzada contra la historia de Estados Unidos". Les dijo a los votantes moderados que tenían un "deber moral" de unirse al Partido Republicano. .

También revisó su enemistad de meses con la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Whitmer, una demócrata, fue el foco de un complot de secuestro por parte de extremistas antigubernamentales que estaban enojados por las medidas de bloqueo que puso en marcha como resultado del coronavirus. Trece hombres han sido acusados en relación con el plan, que incluía planes para asaltar el Capitolio estatal y celebrar algún tipo de juicio para el gobernador.

Es un tema en el que Trump se inclinó, mientras la multitud coreaba "Enciérrala".

“Tienes que conseguir que tu gobernador abra tu estado y que abran tus escuelas. Las escuelas tienen que estar abiertas, ¿verdad? " dijo Trump, quien también se atribuyó el mérito del papel de las fuerzas del orden federal para frustrar el complot.

Un asistente de Whitmer respondió a los ataques de Trump en un tuit.

“Cada vez que el presidente hace esto en un mitin, la retórica violenta hacia ella se intensifica inmediatamente en las redes sociales”, tuiteó la directora digital de Whitmer, Tori Saylor. “Tiene que parar. Simplemente tiene que hacerlo ".

El discurso de reelección de Trump se produce cuando enfrenta vientos en contra no solo en las encuestas nacionales, que muestran al demócrata Joe Biden a la cabeza, sino también en encuestas clave en el campo de batalla. Y se produce después de que la campaña se retiró en gran medida de la publicidad televisiva en el Medio Oeste, y transfirió gran parte de su dinero a estados de Sun Belt como Florida, Carolina del Norte, Arizona y Georgia, así como a Pensilvania.

El presidente continúa siendo perseguido por su manejo del coronavirus, que lo hospitalizó durante varios días a principios de este mes.

Wisconsin rompió el viernes el récord de nuevos casos positivos de coronavirus, la tercera vez que ocurre en una semana. El estado también alcanzó niveles récord de muertes diarias y hospitalizaciones la semana pasada.

Pero hubo poca evidencia de preocupación entre la multitud en el mitin en el aeropuerto de Trump, donde miles de simpatizantes permanecieron juntos en el frío. La gran mayoría evitó las máscaras.

Biden no tenía eventos públicos planeados para el sábado. Pero en un memorando a los partidarios, la directora de campaña Jen O'Malley Dillon advirtió sobre la complacencia.

"La realidad es que esta carrera está mucho más cerca de lo que sugerirían algunos de los expertos que estamos viendo en Twitter y en la televisión", escribió en el memo, cuya copia fue obtenida por The Associated Press. "Si aprendimos algo de 2016, es que no podemos subestimar a Donald Trump o su capacidad para abrirse camino de regreso a la contienda en los últimos días de una campaña, a través de las difamaciones o tácticas encubiertas que tenga a su disposición".

Trump mantiene un calendario de campaña agresivo a pesar de su propia reciente pelea con el virus. Realiza concentraciones el domingo en Nevada y el lunes en Arizona antes de regresar el martes a Pensilvania.

La dificultad de asegurar un segundo mandato fue evidente el viernes cuando Trump hizo campaña en Georgia. Ningún contendiente presidencial republicano ha perdido el estado desde 1992, pero las encuestas muestran a Trump y Biden en una reñida contienda. Trump también ha tenido que cortejar a los votantes en Iowa, que ganó en casi 10 puntos porcentuales hace cuatro años.