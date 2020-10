Twitter bloquea tuit de asesor de Trump que minimiza los cubrebocas

Associated Press

Nueva York— Twitter bloqueó una publicación este domingo de un asesor del presidente Donald Trump que sugirió que los cubrebocas no funcionan para detener la propagación del coronavirus.

Scott Atlas, quien se unió a la Casa Blanca en agosto como asesor científico, tuiteó “¿Los cubrebocas funcionan? NO”, y dijo que no es admisible el uso generalizado de cubrebocas.

El tuit violó una política de Twitter que prohíbe compartir información falsa o engañosa sobre Covid-19 que podría causar daños, dijo un portavoz de la compañía. La política prohíbe las declaraciones que hayan sido confirmadas como falsas o engañosas por expertos como las autoridades de salud pública.

En tales casos, Twitter deshabilita la cuenta hasta que su propietario elimina la publicación en cuestión.

Trump ha minimizado la importancia de los cubrebocas para reducir la propagación del virus, incluso después de contraer la enfermedad, que ha matado a más de 215 mil estadounidenses.

"No entiendo por qué se eliminaron los tweets", dijo Atlas en un correo electrónico, calificando las acciones de Twitter de censura. Dijo que su tweet tenía la intención de mostrar que "los cubrebocas de la población general y los mandatos de cubrebocas no funcionan", y aclaró que la política correcta es usar cubrebocas cuando uno no puede distanciarse socialmente. Atlas agregó que las infecciones explotaron incluso con mandatos en el condado de Los Ángeles, el condado de Miami-Dade, Hawai, Alabama, Filipinas, Japón y otros lugares.

Los investigadores han llegado a la conclusión de que los cubrebocas pueden controlar la propagación del virus y los expertos en salud pública han instado al público a usarlos. Pero Trump y su equipo a menudo van sin cubrebocas mientras hacen campaña.

Atlas, exjefe de neurorradiología del Centro Médico de la Universidad de Stanford y miembro de la conservadora Institución Hoover de Stanford, no tiene experiencia en salud pública o enfermedades infecciosas. Ha criticado los cierres por coronavirus y ha hecho campaña para que los niños regresen a las aulas. Algunos científicos consideran que Atlas promueve teorías peligrosas sobre la "inmunidad colectiva".

La semana pasada, Twitter y Facebook se agilizaron para limitar la difusión de una historia política no verificada publicada por el New York Post de tendencia conservadora. La historia citó correos electrónicos no verificados del hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden, y no ha sido confirmada por otras publicaciones. No ha habido nuevos tweets del Post desde el 14 de octubre, lo que indica que Twitter aún puede estar bloqueando los tweets del periódico.