Desestima Trump a Sondland y dice que no lo conoce bien

Washington.- El presidente Trump se distanció de Gordon D. Sondland, un importante donante que fue nombrado embajador en la Unión Europea, luego de que el diplomático les dijera a los legisladores que él y otros asesores presionaron a Ucrania para que investigara a los demócratas bajo la “dirección expresa” del presidente.

Mientras se dirigía a Marine One para partir en un viaje a Texas, Trump se detuvo para hablar brevemente con los periodistas y señaló que Sondland había dicho en su testimonio que el presidente le había dicho en un momento que no quería nada de Ucrania y que no había un intercambio de favores.

“Eso significa que todo terminó”, dijo Trump, leyendo notas escritas a mano en grandes letras mayúsculas. “Esta es la última palabra del presidente de Estados Unidos: ‘No quiero nada’”.

A pesar de eso, Sondland le dijo al Comité de Inteligencia de la Cámara Baja en el cuarto día de las audiencias de juicio político que le quedó claro que el presidente estaba intensamente interesado en que los ucranianos se comprometieran públicamente a investigar al exvicepresidente Joseph R. Biden Jr. y a otros Demócratas.

Trump a menudo niega conocer a aquellos asesores que se tornan problemáticos para él. El mes pasado, Trump dijo que Sondland, quien le dio al presidente su fondo inaugural de un millón de dólares, era “un hombre realmente bueno y un gran estadounidense”.

Pero el miércoles dijo: “No lo conozco muy bien. No he hablado mucho con él. Este no es un hombre que conozco bien. Aunque parece ser un buen tipo”.

Sondland describió su relación de manera diferente, describiéndola como una relación amistosa que iba más allá de los problemas en cuestión. “He tenido muchas conversaciones con el presidente sobre asuntos completamente ajenos que no tienen nada que ver con Ucrania”, dijo. En sus conversaciones, según aseveró Sondland en su testimonio, se emplean “muchas palabras altisonantes”.