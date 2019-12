Descarta Bernie Sanders votar por T-MEC

Ciudad de México— El senador Bernie Sanders afirmó que no votará para ratificar el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al ser cuestionado durante el sexto debate de aspirantes demócratas para las elecciones de 2020.

Sanders recordó que él no votó para avalar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y dijo que el nuevo acuerdo es sólo una mejora que se queda corta.

"Este es un avance modesto. Permitirá, esperemos, que los mexicanos se organicen en sindicatos independientes que negocien contratos decentes", destacó el senador independiente de Vermont.

"Pero al final del día, para mí, no va a detener el outsourcing, no va a detener que las compañías se vayan a México, donde los trabajadores ganan menos de dos dólares la hora", señaló. "Lo que necesitamos es una política comercial que proteja a los trabajadores, que proteja a los granjeros".

Sanders también destacó que el T-MEC no incluye discusión alguna sobre el cambio climático, lo que llamó "escandaloso".

"Así que no, no votaré por el T-MEC", afirmó.

Este jueves, el T-MEC fue avalado por la Cámara baja de Estados Unidos y se espera que sea votado en el Senado en enero.

Por su parte, la senadora Amy Klobuchar aseguró que ella y Elizabeth Warren, las otras dos senadoras en el grupo de siete debatientes, sí apoyarán el acuerdo.