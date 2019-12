Critican a representante demócrata por voto neutral sobre juicio a Trump

Washington.- Luego que la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, anunciara el miércoles por la noche la primera votación sobre la destitución del presidente Donald Trump, la líder demócrata leyó los 230 votos a favor y 197 en contra, y aparentemente hizo una pausa al darse cuenta de que un miembro de su propio partido había votado con una tercera opción en ese momento histórico, publicó The Washington Post.

“Presente”, votó la representante Tulsi Gabbard, demócrata de Hawaii.

Gabbard, una candidata presidencial, terminó siendo la única miembro de la Cámara que no votó a favor ni en contra de ninguno de los artículos de juicio político que acusan a Trump de abusar de su cargo y obstruir al Congreso.

A última hora del miércoles, Gabbard dijo haberse planteado esa posición debido a que cree que Trump es culpable, pero también criticó el proceso de destitución demócrata como “un esfuerzo partidista”.

“Después de hacer mi debida diligencia al revisar el informe de juicio político de 658 páginas, llegué a la conclusión de que no podía votar en buena conciencia a favor ni en contra”, dijo Gabbard en una larga declaración el miércoles por la noche. “No podía en buena conciencia votar en contra de la destitución porque creo que el presidente Trump es culpable de irregularidades. Pero tampoco podía en buena conciencia votar por la destitución porque la destitución de un presidente no debe ser la culminación de un proceso partidista, impulsado por las animosidades tribales que han dividido tan gravemente a nuestro país”.

Gabbard rutinaria mente se ha opuesto a la convención de su partido. Viajó a Siria en el 2017 para reunirse con el presidente de la nación, Bashar al-Assad, lo que provocó fuertes críticas, luego declaró estar en contra de armar y dar ayuda a los rebeldes que luchan contra el régimen del presidente sirio. Como candidata presidencial demócrata, ha aparecido en Fox News donde ha criticado tanto el proceso de destitución como a Hillary Clinton.