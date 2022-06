Desaprueban estadounidenses manejo económico de Biden, según encuesta

Washington.- Una abrumadora mayoría de estadounidenses cree que el país va por la dirección equivocada, incluyendo un 80% de los demócratas, dice una encuesta que refleja una profunda desaprobación hacia el manejo de la economía por parte del presidente Joe Biden.

El 85% de los adultos estadounidenses dice que el país va por la dirección equivocada y el 79% califica de mala la situación económica, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Los resultados ofrecen un panorama sombrío para Biden y los demócratas a pocos meses de las elecciones de medio término que tendrán lugar en noviembre.

La inflación está reemplazando a la saludable tasa de desempleo de 3,6% como tema central para muchos estadounidenses, que están padeciendo precios más altos de comida y combustible. Incluso entre los demócratas, un 67% dice que la situación económica es mala.

Apenas un 39% de la población aprueba de la gestión de Biden, comparado con 60% que desaprueban. Su tasa de aprobación cayó el mes pasado a su nivel más bajo y no se ha movido de allí.

El descontento hacia su manejo económico es aun mayor, de 69%. Entre los demócratas, el porcentaje de los que desaprueban su desempeño económico asciende a 43%.

Apenas un 14% dice que el país va en la dirección correcta, comparado con 21% en mayo y 29% en abril. Durante la primera mitad del 2021, aproximadamente la mitad de la población decía que el país iba por la dirección correcta, pero ese número ha ido disminuyendo en los últimos meses.

La encuesta fue realizada entre jueves y lunes y muchas de las entrevistas se dieron después de que la Corte Suprema eliminó las protecciones al derecho constitucional al aborto, una posición contraria a lo que la mayoría del país opina, y eso posiblemente contribuyó al tono pesimista de los encuestados.

La insatisfacción fue bipartidista. El 92% de los republicanos y el 78% de los demócratas dicen que el país va por la dirección equivocada. Desde el mes pasado, ha aumentado el porcentaje de demócratas que opina que el país va por la dirección equivocada; antes era de 66%.

Sin embargo, una noticia positiva para Biden es que muchos aprueban de su manejo de la pandemia. El 53% de los encuestados le dieron buenas calificaciones en esa área. Por otra parte, solo el 36% aprueba del manejo de Biden en el tema de la tenencia de armas y el 62% desaprueba.