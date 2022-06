Exhibe tragedia en Texas frontera porosa

San Antonio.- La tragedia de un tráiler abandonado en la Carretera Interestatal 35 en San Antonio, Texas, ocurrió en medio del desborde migratorio en ese estado que apenas el pasado mes de mayo registró un aumento de 204 por ciento de cruces irregulares respecto a lo reportado en 2021.

Hace un año ingresaron 44 mil 414 migrantes por 135 mil 73 de mayo pasado, de acuerdo con cifras oficiales.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) revelan también un aumento en mayo de 9.7 por ciento en los arrestos de migrantes en comparación con abril, cuando fueron detenidos 123 mil 45 indocumentados, 25 por ciento de ellos fueron mexicanos.

Los cinco sectores de la Patrulla Fronteriza que corresponden a Texas (El Paso, Big Bend, Del Rio, Laredo y Rio Grande Valley) representaron el 56.4 por ciento de todos los arrestos en la frontera suroeste de Estados Unidos.

Los migrantes que cruzan y libran detenciones son llevados en tráileres dentro de territorio estadounidense, como ocurrió con el vehículo abandonado el lunes en las cercanías de San Antonio y atestado de personas. La cifra de muertos en ese tráiler ascendió anoche a 51; de ellos, 27 tenían nacionalidad mexicana conforme documentos de identidad cotejados por el Consulado Mexicano en esta ciudad texana.

El Cónsul Rubén Minutti dijo que 12 personas permanecían hospitalizadas y, de ellas, se tiene información que al menos tres podrían ser connacionales.

"Los heridos están en estado crítico, con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas", indicó.

Fuentes de la Cancillería mexicana confirmaron que habían sido detenidas tres personas relacionadas con el traslado del tráiler. El chofer del vehículo, según las fuentes, es de nacionalidad estadounidense. Los otros dos detenidos serían mexicanos.

Decenas de personas desfilaron durante el día de ayer y hasta la medianoche por el sitio donde fue hallado el tráiler donde murieron los migrantes.

Sobre la calle Quintana Road, a unos metros de la Interestatal 35, los vecinos del sector montaron un altar, donde colocaron dos cruces multicolores, veladoras, flores y botes de agua para honrar a las víctimas.

Las cajas de los tráileres han sido en años recientes una de las opciones más utilizadas por los contrabandistas para trasladar a migrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos, sobre todo en los sectores de Laredo y Valle de Río Grande, Texas.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, los contrabandistas pueden cobrar entre 6 mil y 12 mil dólares por persona para trasladar a migrantes.

Acusan corrupción para paso de tráiler

La muerte de 51 migrantes que viajaban hacinados en la caja de un tráiler, sin ventilación ni hidratación, fue propiciada por la corrupción en la que participan autoridades municipales, estatales y federales, advirtió Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila.

En entrevista con Grupo Reforma, sostuvo que las bandas de traficantes de indocumentados operan en la impunidad y subsisten gracias a un contubernio con las autoridades.

"No hay forma en que cientos de personas viajen (en la caja de un tráiler) si no hay una cadena de complicidades sumadas a la corrupción. Realmente existe un sinnúmero de retenes en las carreteras en México y, al final, que tantas personas pasen no es casualidad", consideró a nombre de la asociación.

"No es un tema de '¡ay, no nos dimos cuenta!', sino más bien hay una planeación donde están coludidos Gobiernos locales, autoridades estatales, autoridades federales y municipales".

El activista, con más de 20 años de labor en pro de los migrantes, refirió que los indocumentados que viajan en tráiler suelen ser de bajos recursos y deben ahorrar o endeudarse para pagar a los polleros, que cobran hasta 7 mil dólares, un aproximado de 140 mil pesos mexicanos, por transportarlos.

Quienes no pueden cubrir esa cantidad, explicó Xicoténcatl, viven en la calle o albergues de la caridad y suelen movilizarse en tren, aunque señaló que también deben pagar al crimen organizado para evitar que les hagan daño.

Xicoténcatl criticó que se revictimice a los migrantes, por exponerse a estos riesgos, o que toda la responsabilidad recaiga en las bandas delincuenciales, pues consideró que el Estado debe asumir su responsabilidad por la violencia, sus políticas migratorias, el dominio de los cárteles y por el fomento a la migración ilegal.