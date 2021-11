Compañía de Trump venderá hotel en D.C. por 375 mdd

Washington— La compañía de bienes raíces del expresidente Donald Trump planea vender el arrendamiento federal de su hotel de lujo en D.C. a CGI Merchant Group, con sede en Miami, según un informe publicado este domingo en el Wall Street Journal.

La Organización Trump, que arrendó la propiedad de Old Post Office a partir de 2013, ha estado en conversaciones con CGI Merchant sobre la venta del contrato de arrendamiento, según dos personas que hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato. CGI Merchant firmó un contrato para comprar el arrendamiento por 375 millones de dólares, según el Journal, citando fuentes anónimas.

Los representantes de la Organización Trump y la Administración de Servicios Generales, que administra el arrendamiento, no respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios. The Washington Post no pudo confirmar de inmediato que las empresas hubieran firmado un contrato.