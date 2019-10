Busca Giuliani a un abogado de la defensa

Estados Unidos— Rudy Giuliani ha estado contactando a abogados de la defensa para que lo puedan representar, de acuerdo a tres fuentes que están enteradas del asunto, informó CNN.

La medida de Giuliani, quien es el abogado personal del presidente Donald Trump, es notable debido a que la semana pasada dijo que no buscaría a un nuevo abogado a menos que considerara que es necesario.

Su abogado anterior, John Sale, lo estuvo ayudando a lidiar con las investigaciones del Congreso.

“Si me llevan ante la corte, tendría que contratar a otro abogado”, le comentó Giuliani a Mike Warren de CNN, el 15 de octubre.

La mañana de este miércoles, Giuliani dijo que no había tenido noticias del FBI, ni de los procuradores de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York ni de ningún otro abogado en relación con el asunto de Ucrania.

Aunque no le comentó directamente a CNN si ya contrató o está en proceso de hacerlo, a un abogado penalista.

La fiscalía federal de Nueva York está investigando los tratos de Giuliani con Ucrania, además de una investigación de contra-inteligencia, según reportó anteriormente CNN.