Niega Barr que esté impulsando agenda personal de Trump

Chicago— El procurador general William P. Barr rechazó este lunes la crítica de que el Departamento de Justicia está indagando el origen de la investigación sobre Rusia para colaborar con las cuestiones legales y políticas del presidente Trump, insistiendo en que no es el abogado personal del mandatario.

“Eso es totalmente erróneo y no hay una base para ello”, dijo Barr en una entrevista con Fox News después de una importante conferencia sobre la aplicación de la ley en Chicago.

“Yo actúo en representación de Estados Unidos”.

Barr también trató de distanciarse de la investigación, aunque está dándole un seguimiento muy cercano. También le restó importancia a su viaje al extranjero, que ha acaparado la atención en las últimas semanas, en un intento por pasarle la batuta al investigador, el veterano fiscal John H. Durham.

“Él está a cargo de la investigación”, dijo Barr refiriéndose a Durham. “Yo no estoy haciendo eso”.

Los comentarios de Barr fueron las primeras declaraciones públicas después de una cascada de revelaciones acerca de la investigación, incluyendo el que cambió de ser una revisión administrativa a una investigación penal, lo cual significa que Durham puede obtener órdenes de la corte para tener el testimonio de testigos, documentos e integrar un gran jurado.