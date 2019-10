Apagones en California ponen en jaque a habitantes

California— Cuando Ben Faus se fue a la cama a su casa en la Bahía de Monterey, sabía que había una posibilidad de que se fuera su electricidad, pero no sabía exactamente cuándo. Alrededor de las 03:00 horas del jueves se despertó sacudido porque su equipo médico dejó de funcionar.

"De repente, pensé 'no puedo respirar'", dijo.

La decisión de apagar la electricidad en grandes áreas del norte de California molestó y frustró a cientos de miles de residentes, pero se volvió cada vez más peligroso para personas como Faus y los más vulnerables del estado.

Alrededor de 600 mil clientes seguían sin electricidad el jueves por la tarde y no había una indicación clara de cuándo podría restablecerse. Esa incertidumbre aumentó la ira de los residentes por comida echada a perder y empresas y escuelas cerradas.

Pero los mayores temores eran para los residentes enfermos y mayores y para aquellos que dependen de dispositivos y equipos médicos como sillas de ruedas eléctricas.

"Para las personas con discapacidad puede ser la vida o la muerte", dijo Sunday Parker, quien usa una silla de ruedas y vive en Oakland, que tuvo algunas partes afectadas por el cierre.

Aunque muchas instalaciones médicas dijeron que se habían preparado para el apagón, por ejemplo, pidiendo tanques de oxígeno adicionales e instalando generadores, el momento incierto del apagón generó confusión, con máquinas parpadeando a destiempo.

La mayor parte de la preocupación se centró en las personas que viven solas en casa. Aunque más de 200 hospitales se encuentran en las zonas bloqueadas, ninguno ha reportado ningún efecto significativo en sus servicios para pacientes, dijo Jan Emerson-Shea, una portavoz de la Asociación de Hospitales de California.

Se requiere que los hospitales en el estado tengan generadores de respaldo, que generalmente comienzan a funcionar segundos después de un corte de energía, dijo Emerson-Shea.

En toda la región, el corte de energía provocó extrañas yuxtaposiciones. En algunos lugares, un camino separaba a quienes tenían energía eléctrica y a quienes no. En las Sequoias en Portola Valley, una casa de retiro en las colinas sobre Silicon Valley, solo funcionaba un teléfono y la instalación tenía solo energía parcial de un generador. El servicio de telefonía celular no funcionaba. Pero en el valle de abajo, las compañías tecnológicas como Google y Apple operaron con toda su potencia.

Y en Woodside, un suburbio rico sobre Silicon Valley, los residentes usaron generadores para mantener frescas sus colecciones de vinos y enviaron avisos para ofrecer almacenar las mejores botellas de sus vecinos.

En un día ventoso cuando se formaron varios incendios forestales en todo el estado, los bomberos permanecieron en alerta. La combinación de fuertes vientos y vegetación seca después del largo verano de California ha provocado la temporada alta de incendios. Fue durante condiciones similares hace dos años que los incendios arrasaron la zona de viñedos al norte de San Francisco.

Steve Anderson, un meteorólogo del Servicio Nacional, dijo que las ráfagas de viento promedio en el área de la Bahía de San Francisco alcanzaron entre hasta 90 kilómetros por hora el miércoles y jueves. Pero el viernes, dijo, traería alivio.

"Los vientos disminuirán dramáticamente", afirmó Anderson.

Los vientos más suaves son un factor clave para reducir los riesgos de incendio, lo que permite que Pacific Gas & Electric encienda nuevamente la energía.

Pero la compañía dice que pueden pasar cinco días antes de que las líneas eléctricas se vuelvan a energizar por completo, y no está claro cuánto tiempo tendrán que esperar algunas personas para recuperar completamente la electricidad.

Los cortes de energía de PG&E son parte del programa de seguridad contra incendios forestales de la compañía, que la empresa de servicios públicos desarrolló en respuesta a los requisitos estatales establecidos después del incendio de 2017.

Fuertes vientos y condiciones secas han sido parte de los factores en varios incendios forestales importantes de California iniciados por el equipo de PG&E. La compañía ha dicho que una de sus líneas de transmisión probablemente inició el incendio forestal más grande del estado conocido como Camp Fire, que mató a 86 personas y destruyó la ciudad de Paradise en noviembre del año pasado.

Aunque PG&E y al menos otra empresa de servicios públicos han llevado a cabo estos llamados cortes de energía preventivos anteriormente, el corte de esta semana fue, con mucho, el mayor.

Miles de clientes en partes de los condados de Los Ángeles, Ventura, San Bernardino y Kern también estaban sin electricidad el jueves por la tarde después de que Southern California Edison, la segunda empresa de servicios públicos más grande del estado después de PG&E, comenzara a implementar interrupciones planificadas.

Cerca de 174 mil clientes en nueve condados del centro y sur de California han sido notificados sobre posibles cierres, dijo Mary Ann Milbourn, una portavoz de la empresa de servicios públicos.

El jueves por la tarde, cuando los vientos de Santa Ana azotaron el sur de California, estalló un incendio forestal en Calimesa, unos 120 kilómetros al este de Los Ángeles en el condado de Riverside, y se abatió sobre el parque de casas móviles Villa Calimesa.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatorias y advirtieron sobre una amenaza a la red eléctrica y a una línea de ferrocarril cercana. También hubo varios incendios menores en el sur de California.

El incendio en Calimesa estaba acabando con muchas estructuras, dijo Scott McLean, portavoz del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, o Cal Fire. Dijo que hubo "numerosas emergencias médicas" dentro del parque de casas móviles.

"Son múltiples incendios pequeños en todas partes, porque los vientos arrojan brasas", dijo McLean.

En el norte de California, tanto los hogares como las empresas esperaban que terminara el corte de energía antes de verse obligados a tirar la comida.

A un tiro de piedra de las costas de la Bahía de Monterey, la incertidumbre sobre cuándo podría volver el poder alimentó la frustración y la ansiedad en las empresas de la costa central.

En el Mercado Comunitario de New Leaf en la ciudad costera de Aptos, se trajeron grandes camiones refrigerados para descargar y almacenar temporalmente productos perecederos.

En el resort Seascape, el dueño del restaurante Hong Kong Garden dijo que lamentaba haber hecho un pedido anoche de camarones frescos y lechuga de proveedores locales.h

Después de que un generador explotó el jueves temprano en El Patio Grocery en La Selva Beach, el gerente de la tienda, David Castillo, dijo que le preocupaba que los artículos como la leche y los embutidos se pudrieran. Él hizo malabares con los productos para mantenerlos fríos.

"No hemos tenido hielo en dos días", dijo Castillo, cuya energía en su casa al otro lado de la calle todavía estaba encendida.

Si bien es demasiado pronto para calcular el costo económico total del cierre, Michael Wara, un experto en clima y energía de la Universidad de Stanford, ha hecho algunas estimaciones.

Wara, quien perdió la energía en su casa en Mill Valley a las 2:00 horas del miércoles y no tiene agua caliente, conexión a internet o servicio celular, estimó que la interrupción podría costarle al estado entre 65 millones y 2.5 mil millones de dólares.

Cualquiera sea el resultado, la interrupción probablemente hará una pequeña mella en la economía multimillonaria de California.

"Es una pérdida manejable", dijo Wara. "Definitivamente es mucho más pequeño que las pérdidas causadas por los incendios forestales en el norte de California en los últimos años. Pero más allá del costo económico, hubo molestias de reuniones canceladas, servicio celular irregular e intersecciones sin semáforos.

En la Universidad de California, Berkeley, gran parte de la cual funcionaba con energía de emergencia el jueves, los investigadores se preocuparon por mantener vivos y bien a los animales de laboratorio.

En general, se pidió a los docentes, estudiantes y personal no esencial que se quedaran en casa, pero a algunos miembros del personal se les encargó cuidar las muestras de laboratorio y los productos químicos, dijo Randy Howard Katz, vicerrector de investigación.

"Más allá de que la seguridad de la vida sea nuestra máxima prioridad, la mayor prioridad de investigación del campus es proteger a nuestros animales de investigación", dijo Katz.

El profesor calificó el corte de energía como "enormemente disruptivo".

Muchos en la región se prepararon para los próximos días.

En Moraga Royale, una instalación de vivienda asistida en Moraga, una ciudad en el área de la Bahía de San Francisco, las puertas del sensor de movimiento no funcionaban, las luces estaban tenues y los televisores no funcionaban debido al corte de energía.

Un generador proporcionó electricidad mínima, pero no suficiente, para mantener fríos todos los alimentos de la instalación. Pero Dianne Wilson, la directora, dijo que los residentes se estaban adaptando.

"Lo están manejando mejor que los jóvenes con todos sus teléfonos celulares", dijo.