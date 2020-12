Acusa EU a Irán por muerte de agente del FBI

Associated Press

Washington— Estados Unidos acusó hoy a Irán por la presunta muerte del agente del FBI retirado Robert Levinson, por medio de la identificación pública de los dos oficiales de inteligencia iraní que Washington considera responsables de haberlo secuestrado.

Levinson desapareció en Irán hace más de una década bajo circunstancias misteriosas. Aunque diplomáticos e investigadores estadounidenses han conjeturado desde hace tiempo que el ex agente fue secuestrado por miembros de inteligencia iraní, el señalamiento de hoy, realizado por la Administración del Presidente Donald Trump, ha constituido la afirmación más definitiva hasta la fecha.

Además de nombrar a los dos agentes de inteligencia iraníes, las autoridades de EU aseveraron que Teherán aprobó el complot que condujo al secuestro de Levinson y promovió una supuesta campaña de desinformación en torno al caso y a su aparente participación.

El anuncio de este lunes surgió nueves meses después de que los mandos de la Unión Americana revelaran que se llegó a la conclusión de que Levinson probablemente había fallecido hace tiempo. No obstante, en ese momento no se reveló ninguna información sobre la que se basó su conclusión.

Levinson desapareció el 9 de marzo del 2007, cuando, presuntamente, se disponía a encontrarse con un contacto iraní en la isla de Kish. Durante años, Washington insistió en que Levinson radicaba en esa localidad como ciudadano independiente, en labores privadas de investigación.

De acuerdo con una indagatoria llevada a cabo por The Associated Press en 2013, se reveló que Levinson estaba en Kish en el marco de una misión lanzada por analistas de la CIA que no tenían autoridad para avanzar este tipo de operativos.