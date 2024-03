Aceleran investigación por derrumbe de puente

Baltimore, Maryland.- Los investigadores empezaron a recolectar pruebas del carguero que chocó contra el puente Francis Scott Key de Baltimore y causó su derrumbe, mientras en las aguas que hay debajo los buzos buscaban entre el metal retorcido a seis trabajadores de construcción que cayeron en las aguas de la bahía. Ayer recuperaron los cadáveres de dos de ellos y se ha dado por muertos a los demás.

Los cuerpos de dos de los hombres, de 35 y 26 años de edad, fueron localizados por los buzos dentro de una camioneta roja sumergida a unos 7 metros (25 pies) de profundidad cerca del tramo medio del puente, anunció en una conferencia de prensa vespertina el coronel Roland L. Butler Jr., superintendente de la Policía Estatal de Maryland.

Las víctimas eran oriundas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, señaló Butler.

La investigación aceleró mientras la región de Baltimore lidia con la repentina pérdida de un importante enlace de transporte que forma parte del bucle de autopistas que rodea la ciudad. El desastre también cerró el puerto, que es vital para la industria naviera de la ciudad.

Funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) abordaron el buque y tenían previsto recuperar información de sus sistemas electrónicos y documentos, explicó Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB.

La agencia también está revisando la grabadora de datos de viaje recuperada por la Guardia Costera y elaborando una cronología de lo que condujo a la colisión, que las autoridades federales y estatales han dicho que parecía ser un accidente.

La tripulación del carguero emitió una llamada de auxilio el martes temprano, diciendo que habían perdido potencia y el sistema de dirección del barco pocos minutos antes de que impactara una de las columnas del puente.

Por lo menos ocho personas cayeron a las aguas. Dos fueron rescatadas, pero las otras seis —que formaban parte de un equipo de construcción que estaba reparando baches en el puente— siguen desaparecidas y se cree que murieron. Los escombros complicaban las labores de búsqueda, de acuerdo con un memo del Departamento de Seguridad Nacional descrito a The Associated Press por un agente de las fuerzas de seguridad. El agente no estaba autorizado para discutir públicamente los detalles del documento ni la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que los buzos enfrentaban condiciones peligrosas. “Están allí abajo, en la oscuridad, donde literalmente pueden ver unos 30 centímetros delante de ellos. Están tratando de navegar por el metal destrozado, y también están en un lugar donde ahora se presume que las personas han perdido la vida”, dijo.

Entre los desaparecidos había personas de Guatemala, Honduras y México, según diplomáticos de esos países.

Un trabajador, un hondureño de 38 años de edad que llegó a Estados Unidos hace casi dos décadas, fue descrito por su hermano como emprendedor y dedicado. Empezó a trabajar a finales del año pasado con la compañía que estaba llevando a cabo el mantenimiento del puente.